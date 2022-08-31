Médica é rendida e tem carro roubado em Cachoeiro de Itapemirim

Uma médica foi rendida por um homem armado e teve o carro dela roubado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (30), no momento em que a vítima chegava para trabalhar no Hospital Unimed.
Segundo as informações do boletim Unificado (BU) divulgadas pelo Nono Batalhão de Polícia Militar (9°BPM), a médica relatou que, ao estacionar o veículo Corolla de cor branca, foi abordada por um indivíduo antes dela sair do carro. Ele bateu com uma arma na janela e anunciou o assalto.
Ainda de acordo com o boletim, além do carro, todos os pertences que estavam no interior foram levados. O criminoso fugiu e tomou destino desconhecido. “Após o relato, recolhemos os dados pertinentes e efetuamos buscas nas imediações a fim de localizarmos o referido veículo, porém, não logramos êxito”, informou.
Em nota, a Polícia Militar disse que realizou buscas por toda a região, mas nenhum suspeito nem o veículo foram localizados no momento do fato.
Já a Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado. Além disso, destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site.