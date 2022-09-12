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Violência

Jovem é assassinado a tiros em frente a bar de Cachoeiro

João Vítor Silva Rocha chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Crime é investigado pela Polícia Civil
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 set 2022 às 13:21

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 13:21

Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
Corpo da vítima foi encaminhado ao SML de Cachoeiro Crédito: Foto do leitor
Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em frente a um bar na madrugada deste domingo (12), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. João Vítor Silva Rocha chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o registro da Polícia Militar, o rapaz foi resgatado na frente de um bar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). João Vitor estava em estrado grave e foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu.
A PM informou que testemunhas não quiseram falar sobre o crime. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Informações que ajudem na investigação, podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

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