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Violência

Homem é morto a golpes de foice pelo ex-companheiro de mulher em Cachoeiro

Lemuel Miranda Gonçalves, de 37 anos, morreu no local.  Cláudio Paulúcio, de 41 anos, foi preso logo após o crime, na noite de sexta-feira (2), caminhado em direção a um bairro da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 set 2022 às 11:12

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 11:12

Homem é morto no interior de Cachoeiro a golpes de foice
Homem é morto no interior de Cachoeiro a golpes de foice Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem de 37 anos foi morto, na noite desta sexta-feira (2), a golpes de foice no meio de uma rua, na localidade de Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo a Polícia Militar, é Lemuel Miranda Gonçalves. O suspeito foi preso logo após o crime, caminhado em direção a um bairro da cidade.
De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu às 20h15, próximo a uma creche da localidade. Quando a equipe de militares chegou ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando atendimento à vítima, mas constatou que Lemuel faleceu no local. Ele foi atingido com golpes de foice no trapézio e no abdômen.
Segundo informações que a polícia recebeu no local, Lemuel Miranda Gonçalves estaria em um relacionamento e o ex-companheiro dessa mulher seria o autor do crime. Buscas foram realizadas e o suspeito, Cláudio Paulúcio, de 41 anos, foi localizado na saída de uma via alternativa de estrada de chão, andando a pé.
Ele foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. No primeiro momento, segundo a polícia, ele passou nome falso, mas, depois, informou sua real identidade. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
Polícia Civil disse que o suspeito, 41 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
Após publicação da matéria, a mulher que, segundo a Polícia Militar, seria companheira de Lemuel entrou em contato com a reportagem de A Gazeta informando que ela e a vítima não tinham nenhum tipo de relacionamento.

Atualização

05/09/2022 - 9:46
Após publicação desta matéria, a mulher que, de acordo com a polícia, seria companheira de Lemuel Gonçalves entrou em contato com a reportagem dando sua versão sobre o caso. O texto foi atualizado.

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