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"Perdi tudo"

Vendedor de amendoim tem casa destruída por incêndio em Vila Velha

Wilton Pinheiro Oliveira de Souza disse que a casa tem ligação clandestina de energia elétrica e Bombeiros disseram que o incêndio pode ter sido provocado pelo ventilador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2022 às 06:54

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 06:54

Vendedor ambulante tem casa destruída após incêndio em Vila Velha
Vendedor ambulante tem casa destruída após incêndio em Vila Velha Crédito: Ari Melo
Um incêndio destruiu parte da casa do vendedor ambulante Wilton Pinheiro Oliveira de Souza no bairro Nova Cobilândia, em Vila Velha, na manhã deste domingo (11).
Além de Wilton, moram na casa a esposa dele e a filha de cinco meses, que estava dormindo na casa da avó quando as chamas atingiram o imóvel. O vendedor de amendoim contou que era por volta de 7h quando ele e a mulher acordaram com um clarão.
"Estava dormindo do lado da janela e minha mulher no meio. Quando olhei pro lado já estava pegando fogo no meu colchão. Peguei ela no colo e trouxe ela para fora. Hoje a neném não estava com a gente graças a Deus porque foi muita fumaça", contou.
Após tirar a mulher do imóvel, ele voltou para pegar a botija de gás e pediu ajuda aos vizinhos, mas logo as chamas se espalharam pelo restante da casa.
"A eternit estourou por causa do fogo. Os vizinhos ajudaram e aí viramos a caixa e a água caiu lá dentro. Jogamos água, pegamos mangueira e controlamos o fogo. Depois os bombeiros chegaram, mas perdi tudo"
Wilton Pinheiro Oliveira de Souza - Vendedor ambulante
Vendedor ambulante tem casa destruída após incêndio em Vila Velha
Vendedor ambulante tem casa destruída após incêndio em Vila Velha Crédito: Ari Melo
De acordo com Wilton, a casa tem ligação clandestina de energia elétrica e os bombeiros disseram que o incêndio pode ter sido provocado pelo ventilador.  Após perder tudo, até o amendoim que vende nas ruas, ele disse que não sabe como vai cuidar da família.
"Perdi celular, o dinheiro que ia pagar o aluguel, minha mercadoria. Só estamos com a roupa do corpo. Eu ia trabalhar hoje à noite vendendo meu amendoim e agora não tenho como trabalhar. Vou pedir ajuda a todo mundo, se puderem estar ajudando eu agradeço", disse Wilton.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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