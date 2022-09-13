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Violência

Homem é encontrado morto com marcas de facadas em estrada de Piúma

Corpo estava em via conhecida como Estrada Velha, na zona rural, e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Crime é investigado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 set 2022 às 13:35

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 13:35

Delegacia de Piúma
Caso será investigado pela delegacia de Piúma Crédito: Sindipol/Divulgação
Um homem foi encontrado morto em uma estrada de chão na manhã desta terça-feira (13), na zona rural de Piúma, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta a facadas. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e nenhum suspeito foi preso.
A vítima não teve o nome divulgado. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa acionou os militares por volta das 5h dizendo estar passando pelo local e se deparou com o corpo de um homem caído na estrada de chão, conhecida por Estrada Velha. Os militares foram ao endereço e confirmaram que o homem estava morto, com marcas de cortes por arma branca.
De acordo com a Polícia Civil, o crime é investigado pela delegacia de Piúma. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Informações que ajudem na investigação podem ser passadas, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181.

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