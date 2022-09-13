Suspeitos de matar jovem e planejar mais 8 mortes são presos na Serra

Da esquerda para a direita: Philipe Fernandes Faria, Guilherme Costa da Fonseca, Ramon de Moura Lima e Kevin Cristian Alves Motta (foragido) Crédito: Polícia Civil

O inquérito sobre a morte de Caio da Silva Belchior, de 21 anos, em uma distribuidora de bebidas no bairro Barcelona, na Serra, foi concluído. O jovem foi assassinado com 29 tiros – 17 somente no rosto – no dia 24 de junho. Foram presos dois indivíduos, apontados como executor e mandante do crime, que planejavam matar ainda outros oito rivais, segundo a Polícia Civil

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (13), o delegado Rodrigo Sandi Mori explicou que a morte de Caio ocorreu por uma vingança do ex-aliado dele no tráfico de drogas e mandante do crime, identificado pela Polícia Civil como Guilherme Costa da Fonseca, de 36 anos.

“Antes de ser preso em 2014 por tráfico e homicídio, Guilherme comandava o tráfico no ponto final do bairro Barcelona, mas perdeu quando foi preso e seus antigos aliados tomaram o poder. Ao sair da cadeia em janeiro deste ano, ele queria matar um por um dos aliados que o derrubaram”, destaca.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda, Caio estava na lista de nove pessoas a serem assassinadas a mando de Guilherme. O jovem foi o primeiro e, com a conclusão das investigações e prisões, a corporação conseguiu evitar a morte de outros oito indivíduos. “Evitamos oito homicídios”, afirma Arruda.

Todos os presos tinham mandados de prisão em aberto e são réus em ação penal que tramita no Poder Judiciário.

APONTADOS PELA POLÍCIA POR ENVOLVIMENTO NO CRIME

01 Guilherme Costa da Fonseca, "Guigui" (36 anos) - Mandante - Preso no bairro Mata da Serra, na tarde do dia 25 de julho. 02 Ramon de Moura Lima - Executor - Morto em um crime no dia 12 de julho sem ligação com a morte de Caio, no bairro Novo Porto Canoa. 03 Kevin Cristian Alves Motta (21 anos) - Executor - Foragido. 04 Philipe Fernandes Faria, "PH" (21 anos) - Executor - Preso em Barcelona, na Serra, na manhã do dia 27 de julho.

BRUTALIDADE

As investigações mostraram que Caio estava na distribuidora bebendo com amigos. Os executores chegaram armados, Philipe pediu para a vítima levantar a camisa e efetuou o primeiro disparo, no rosto. A vítima caiu na hora. O trio então disparou mais 28 vezes, sendo que 17 tiros atingiram a cabeça do jovem.

De acordo com José Darcy Santos Arruda, a brutalidade dos criminosos tem por objetivo demonstrar poder e força. Com a quantidade de disparos efetuada no rosto de Caio, o velório ocorreu com o caixão fechado.

Um dia após o crime, Philipe e Kevin gravaram um vídeo ostentando armas e comemorando a morte de Caio. Confira abaixo.

HISTÓRICO DAS PRISÕES