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Falsa identidade

Pastor é preso por se passar por policial civil em Cachoeiro

Pastor Mazinho, como é conhecido, chegou a se apresentar como policial civil quando recebeu investigadores em casa

Publicado em 

30 jul 2019 às 16:01

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 16:01

Eucimar Carvalho Mothe, de 51 anos, foi preso por ser passar por policial civil Crédito: Divulgação
A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, prendeu nesta terça-feira (30) o pastor Eucimar Carvalho Mothe, de 51 anos, que se passava por um policial civil. Conhecido como Pastor Mazinho, ele andava uniformizado e armado pelas ruas da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, as denúncias sobre o caso aconteceram há cerca de um mês, quando a Dipo iniciou as investigações. O delegado Rafael de Carvalho, titular da delegacia de Cachoeiro e responsável pelas investigações, solicitou um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, que foi expedido pela justiça e cumprido nesta manhã (30).
“Nós apuramos que ele usava roupas que imitavam o uniforme da Polícia Civil, inclusive camisas estampadas com o brasão, e andava armado. Quando nós chegamos à residência, o suspeito se apresentou como Policial Civil para a equipe, e estava vestindo uma camisa semelhante à da instituição”, explicou o delegado.
Eucimar foi preso em flagrante e foram encontradas nas buscas, seis camisas imitando o uniforme da Polícia Civil, coldres, calças táticas e outros itens semelhantes ao uniforme, além de um revólver calibre 38 e 14 munições.
"SONHO DE SER POLICIAL"
“No momento da prisão, ele declarou que tinha o sonho de ser policial, profissão exercida pelo pai. Até o momento, sabemos que ele usava a falsa identidade para obter trabalhos como segurança, mas estamos apurando se ele cometeu outros crimes. Se alguém foi vítima deste homem, deve procurar a delegacia ou fazer contato por meio do Disque-Denúncia 181”, orientou o delegado.
VÍDEO MOSTRA PRISÃO
AUTUAÇÃO
A Dipo informou que Eucimar será autuado em flagrante por falsa identidade e porte ilegal de arma de uso restrito, já que o revólver está com a numeração raspada e que as camisas apreendidas serão encaminhadas para a perícia.
Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça.

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