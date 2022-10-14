Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anúncio falso

Defensora pública do ES vira alvo de golpe em site de compras e vendas

Eles criaram um anúncio falso de um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, pelo aplicativo da OLX, e queriam pedir Pix para as vítimas

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 16:23

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 out 2022 às 16:23
Eles criaram um anúncio falso de um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, pelo aplicativo da OLX, e queriam pedir Pix para as vítimas. Defensora Aline Pacheco
Criminosos anunciaram imóvel falso em aplicativo usando nome de defensora pública Crédito: Acervo pessoal
A defensora pública Aline Pacheco teve uma surpresa desagradável nesta quinta-feira (13). Ela recebeu mensagem dizendo haver pessoas interessadas em alugar um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, que ela estava anunciando. O susto veio porque ela não tinha feito anúncio algum: "Foi aí que descobri o golpe".
Criminosos criaram uma conta falsa, com o nome dela, no aplicativo de compra e venda OLX. Usando nome e sobrenome da defensora pública, eles anunciaram um apartamento alugável por R$ 1.7 mil.
Defensora pública do ES vira alvo de golpe em site de compras e vendas
"A pessoa se apresentava como Aline Pacheco, dizendo ser advogada e procuradora do dono do apartamento, que em tese mora em Uberlândia. O golpista chegou a mandar uma minuta de contrato de aluguel para as pessoas, e no campo de assinatura colocava meu nome como sendo a advogada do cidadão, até com meu número da OAB", explicou a defensora.
Os golpistas passavam a conversar com as vítimas no WhatsApp, usando a foto da defensora. Eles pediam toda a documentação das pessoas com a desculpa de que iriam preparar o contrato de aluguel.
Após receber a primeira mensagem, ela descobriu que outras pessoas quase tinham sido vítimas do golpista. "Mais três pessoas também estavam tentando alugar o apartamento, mas desconfiaram pela conversa porque a pessoa estava forçando para que fizessem um Pix antes de verem o apartamento, e aí entraram em contato comigo por meio do Instagram", detalhou a defensora pública.
Ela registrou a ocorrência na Delegacia da Praia do Canto. "Foi muito assustador. É um golpe muito bem feito, envolve documentação. Não sei quantas pessoas tiveram acesso a esse anúncio e não sei se por acaso há outro, porque o perfil do WhatsApp continua ativo. Estou preocupada porque as pessoas jogam meu nome no Google, veem que sou defensora pública federal e acabam achando que o anúncio é confiável", desabafou.
A defensora entrou em contato com a OLX, que já removeu o anúncio. 
Polícia Civil informou que "foi instaurado um procedimento investigatório para apurar o caso e outras informações não poderão ser divulgadas".
O titular do 3º Distrito Policial, delegado Érico Mangaravite, faz um alerta à população: "É necessário tomar precauções cabíveis em relação a qualquer negociação envolvendo possível aluguel de imóvel, tais como visitar o imóvel antes de fechar o contrato, encontrar pessoalmente o corretor ou o dono do imóvel, e sobretudo não realizar qualquer transferência de valores antes de se certificar que a negociação é segura. No caso da reportagem, a vítima percebeu a tempo que se tratava de um golpe e, por conta disso, não houve prejuízo financeiro".

Veja nota da OLX na íntegra:

"A OLX informa que retirou o anúncio e bloqueou o usuário identificado e está à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos. Segurança é uma prioridade para a OLX e a plataforma investe constantemente em tecnologia e serviços de orientação ao usuário, com recomendações para manter as conversas pelo chat da plataforma e não passar dados pessoais nas negociações. 

Caso o usuário perceba que nossas políticas estão sendo infringidas, contamos também com a sua denúncia para investigar anúncios irregulares e removê-los. Confira mais dicas para negociação em: www.olx.com.br/seguranca/."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Praia do Canto Whatsapp Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados