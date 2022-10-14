Defensora pública do ES vira alvo de golpe em site de compras e vendas

A defensora pública Aline Pacheco teve uma surpresa desagradável nesta quinta-feira (13). Ela recebeu mensagem dizendo haver pessoas interessadas em alugar um apartamento na Praia do Canto
, em Vitória
, que ela estava anunciando. O susto veio porque ela não tinha feito anúncio algum: "Foi aí que descobri o golpe".
Criminosos criaram uma conta falsa, com o nome dela, no aplicativo de compra e venda OLX. Usando nome e sobrenome da defensora pública, eles anunciaram um apartamento alugável por R$ 1.7 mil.
"A pessoa se apresentava como Aline Pacheco, dizendo ser advogada e procuradora do dono do apartamento, que em tese mora em Uberlândia. O golpista chegou a mandar uma minuta de contrato de aluguel para as pessoas, e no campo de assinatura colocava meu nome como sendo a advogada do cidadão, até com meu número da OAB", explicou a defensora.
Os golpistas passavam a conversar com as vítimas no WhatsApp, usando a foto da defensora. Eles pediam toda a documentação das pessoas com a desculpa de que iriam preparar o contrato de aluguel.
Após receber a primeira mensagem, ela descobriu que outras pessoas quase tinham sido vítimas do golpista. "Mais três pessoas também estavam tentando alugar o apartamento, mas desconfiaram pela conversa porque a pessoa estava forçando para que fizessem um Pix antes de verem o apartamento, e aí entraram em contato comigo por meio do Instagram", detalhou a defensora pública.
Ela registrou a ocorrência na Delegacia da Praia do Canto. "Foi muito assustador. É um golpe muito bem feito, envolve documentação. Não sei quantas pessoas tiveram acesso a esse anúncio e não sei se por acaso há outro, porque o perfil do WhatsApp
continua ativo. Estou preocupada porque as pessoas jogam meu nome no Google, veem que sou defensora pública federal e acabam achando que o anúncio é confiável", desabafou.
A defensora entrou em contato com a OLX, que já removeu o anúncio.
A Polícia Civil
informou que "foi instaurado um procedimento investigatório para apurar o caso e outras informações não poderão ser divulgadas".
O titular do 3º Distrito Policial, delegado Érico Mangaravite, faz um alerta à população: "É necessário tomar precauções cabíveis em relação a qualquer negociação envolvendo possível aluguel de imóvel, tais como visitar o imóvel antes de fechar o contrato, encontrar pessoalmente o corretor ou o dono do imóvel, e sobretudo não realizar qualquer transferência de valores antes de se certificar que a negociação é segura. No caso da reportagem, a vítima percebeu a tempo que se tratava de um golpe e, por conta disso, não houve prejuízo financeiro".