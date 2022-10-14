Defensora pública do ES vira alvo de golpe em site de compras e vendas

"A OLX informa que retirou o anúncio e bloqueou o usuário identificado e está à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos. Segurança é uma prioridade para a OLX e a plataforma investe constantemente em tecnologia e serviços de orientação ao usuário, com recomendações para manter as conversas pelo chat da plataforma e não passar dados pessoais nas negociações.

Caso o usuário perceba que nossas políticas estão sendo infringidas, contamos também com a sua denúncia para investigar anúncios irregulares e removê-los. Confira mais dicas para negociação em: www.olx.com.br/seguranca/."