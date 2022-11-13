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Primeiro dia

Enem: mais de 60 mil pessoas fazem a prova neste domingo no ES

Os portões dos locais de prova abrem às 12h para todos os estudantes e fecham às 13h. Aplicação do exame terá até 5h30 de duração neste primeiro dia
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

13 nov 2022 às 08:23

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 08:23

Enem 2022: no primeiro dia, mais de 60 mil capixabas vão fazer o teste
Enem 2022: no primeiro dia, mais de 60 mil capixabas vão fazer o teste Crédito: Freepik
Chegou o dia de mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste domingo (13), 62.147 mil pessoas vão às salas de aula de todo o Espírito Santo para encarar o primeiro dia do teste, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No Brasil, o número total de inscritos chegou próximo de 3,4 milhões.
Os portões dos locais de prova abrem às 12h para todos os estudantes e fecham às 13h. Neste primeiro domingo, a prova se inicia às 13h30 e e vai até 19h, totalizando 5h30 de duração máxima.
Confira abaixo um tira-dúvidas sobre o primeiro dia de provas:

A partir de que horas posso levar o caderno de questões?

Os estudantes só podem levar o caderno de questões para a casa após duas horas do inicio da prova, ou seja, a partir de 15h30.

Quais são as matérias que caem no primeiro dia de Enem?

Ao todo, são 90 questões neste primeiro dia de Enem, que envolvem as áreas de Ciências Humanas, Linguagens e uma redação dissertativa-argumentativa. 

Entenda o perfil das provas do primeiro domingo

Como saber o local de prova?

Antes de pensar nas questões, porém, todos os estudantes devem ter algumas informações em mente. A principal delas é ter certeza de onde farão as provas
Essa informação pode ser conferida diretamente no site do Inep.

Quais documentos levar para fazer o Enem?

Além disso, para entrar no local do teste, é necessário apresentar algum documento oficial com foto e também o cartão de inscrição.
Alguns dos documentos aceitos são o e-Título, Carteira Nacional de Habilitação física ou digital e RG digital. Prints não são aceitos e, caso o candidato apresente a versão digital, deve mostrar o arquivo nos aplicativos oficiais.

Transcol terá ônibus extras?

Para os estudantes que precisam do transporte público, o Sistema Transcol terá reforço na Grande Vitória.
Serão 38 ônibus extras para reforçar a frota nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itaparica, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato.

Quais as matérias do segundo dia?

Já no segundo dia de prova, marcado para o próximo domingo (20), os candidatos farão mais 90 questões, divididas entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

LEIA MAIS 

Sistema Transcol terá ônibus extras nos terminais no domingo de Enem

Confira o que levar para as provas do Enem 2022

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