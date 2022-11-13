Enem: mais de 60 mil pessoas fazem a prova neste domingo no ES

Enem 2022: no primeiro dia, mais de 60 mil capixabas vão fazer o teste Crédito: Freepik

Os portões dos locais de prova abrem às 12h para todos os estudantes e fecham às 13h. Neste primeiro domingo, a prova se inicia às 13h30 e e vai até 19h, totalizando 5h30 de duração máxima.

Confira abaixo um tira-dúvidas sobre o primeiro dia de provas:

A partir de que horas posso levar o caderno de questões?

Os estudantes só podem levar o caderno de questões para a casa após duas horas do inicio da prova, ou seja, a partir de 15h30.

Quais são as matérias que caem no primeiro dia de Enem?

Ao todo, são 90 questões neste primeiro dia de Enem, que envolvem as áreas de Ciências Humanas, Linguagens e uma redação dissertativa-argumentativa.

Como saber o local de prova?

Antes de pensar nas questões, porém, todos os estudantes devem ter algumas informações em mente. A principal delas é ter certeza de onde farão as provas

Quais documentos levar para fazer o Enem?

Além disso, para entrar no local do teste, é necessário apresentar algum documento oficial com foto e também o cartão de inscrição.

Alguns dos documentos aceitos são o e-Título, Carteira Nacional de Habilitação física ou digital e RG digital. Prints não são aceitos e, caso o candidato apresente a versão digital, deve mostrar o arquivo nos aplicativos oficiais.

Transcol terá ônibus extras?

Para os estudantes que precisam do transporte público, o Sistema Transcol terá reforço na Grande Vitória.

Serão 38 ônibus extras para reforçar a frota nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itaparica, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato.

Quais as matérias do segundo dia?