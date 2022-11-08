Veja 10 ferramentas que podem ajudar nos estudos para o Enem

Aplicativos para celular e sites são algumas das ferramentas, além dos livros, que os estudantes podem utilizar durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na última semana antes da prova, que vai ser aplicada nos dias 13e 20 de novembro, formas alternativas de aprendizado podem ser mais eficientes para revisões mais dinâmicas e direcionadas aos interesses de quem faz a prova.
A reportagem de A Gazeta fez um levantamento de ferramentas que vão além de livros e resumos convencionais para oferecer aos alunos diferentes maneiras de se organizar nos estudos finais.
Enem 2022: aplicativos e sites que podem ajudar nos estudosCrédito: Geraldo Neto
Entre os sites e aplicativos disponíveis, há conteúdos gratuitos e pagos com videoaulas, simulados on-line, questões de vestibulares e exercícios com foco em línguas estrangeiras. Confira algumas opções abaixo:
YouTube Educação
Nesta versão da famosa plataforma de vídeos, há conteúdos em formatos de videoaulas para várias matérias. Os assuntos são diversos, mas há listas de vídeos específicas voltadas para o Enem.
Um diferencial é que os vídeos também são separados por níveis de ensino: há listas para classes do ensino fundamental e médio. Dessa forma, existe a possibilidade do estudante ter acesso a abordagens mais simplificadas de algumas matérias.
O Duolingo é uma plataforma focada no aprendizado de línguas estrangeiras. Com um nível crescente de dificuldade, ele oferece lições relacionadas a gramática e vocabulário.
O aplicativo é uma boa opção para quem deseja um reforço na parte de língua estrangeira da prova de Linguagens e suas tecnologias. Ele pode ser baixado para Android e IOS e as lições também podem ser acessadas pelo site.
Duolingo: aplicativo pode ajudar alunos na prova de língua estrangeiraCrédito: Reprodução/Duolingo
Descomplica
Criado em 2011, o Descomplica é uma plataforma paga de pré-vestibular que permite os seus assinantes assistirem aulas ao vivo e gravadas. Há planos com foco exclusivo no Enem, outros para vestibulares de Medicina, cursos de graduação e pós-graduação.
Para acessar as aulas, os alunos podem entrar tanto no site do Descomplica, quanto no aplicativo, disponível nas versões para Android e iOS. Quem paga, tem acesso aos conteúdos em períodos que variam de 6 a 18 meses.
Gov.br
No site do governo federal, há uma aba específica para o Enem. Nela, qualquer pessoa que queira fazer uma revisão mais prática pode acessar todas as edições anteriores da prova e seus gabaritos.
Para entrar nessa área, é preciso acessar o site, deslizar a página para baixo e procurar pela opção “Fazer o Exame Nacional do Ensino Médio”. Em seguida, clicar no botão verde “Iniciar”. Depois de fazer o login, ir em “Orientações”, na barra de tarefas da direita, e clicar em “Provas e gabaritos”.
Para quem gosta de estabelecer metas e organizar estudos, o Trello é uma opção. A plataforma de organização segue a metodologia Kanban, que simula um quadro de recados e utiliza blocos de notas — como os famosos post it’s — para o controle de tarefas.
Trello: organização através do KanbanCrédito: Reprodução/Trello
O Trello está disponível para celulares com sistema Android e iOS e também on-line para computadores.
Passei Direto
As pessoas que acessam o Passei Direto podem encontrar resumos de matérias específicas e textos para aprofundamento de conteúdos. A plataforma é uma rede social de aprendizado em que os participantes podem seguir outros usuários para terem acesso às suas publicações.
A rede possui planos grátis e premium, que influenciam nos tipos de materiais, número de impressões e videoaulas também disponíveis. É possível acessar os conteúdos pela internet e celular, com versões para Android e iOS.
Busuu
Ainda sobre a preparação para a prova de Linguagens e suas tecnologias, o Busuu também oferece formas de criar mais segurança para as questões de língua estrangeira, além do estudante poder se divertir enquanto aprende.
O serviço disponibiliza lições compactas e em módulos para os estudantes aprenderem novos idiomas. As aulas podem ser feitas pelo site, celular — Android e iOS — e são dadas por professores nativos.
O Goconqr é um site que permite aulas on-line síncronas e assíncronas, assim como a comunicação entre alunos e professores que estão geograficamente separados.
A plataforma aposta em formas lúdicas de aprendizado como quizzes, mapas mentais, flashcards e notas que todos os usuários podem criar e compartilhar para auxiliar seus estudos.
Evernote
Para aqueles que não são mais adeptos aos cadernos, o Evernote, que disponibiliza um sistema de blocos de nota, garante uma forma de estudantes organizarem suas anotações e fazerem alterações diretamente do celular.
Além disso, também é possível compartilhar as anotações e fazer edições conjuntas com outros usuários. O aplicativo está disponível para download na Google Play Store, na App Store e na internet.