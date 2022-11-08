Veja 10 ferramentas que podem ajudar nos estudos para o Enem

13 e 20 de novembro, formas alternativas de aprendizado podem ser mais eficientes para revisões mais dinâmicas e direcionadas aos interesses de quem faz a prova. Aplicativos para celular e sites são algumas das ferramentas, além dos livros, que os estudantes podem utilizar durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na última semana antes da prova, que vai ser aplicada nos dias, formas alternativas de aprendizado podem ser mais eficientes para revisões mais dinâmicas e direcionadas aos interesses de quem faz a prova.

A reportagem de A Gazeta fez um levantamento de ferramentas que vão além de livros e resumos convencionais para oferecer aos alunos diferentes maneiras de se organizar nos estudos finais.

Enem 2022: aplicativos e sites que podem ajudar nos estudos Crédito: Geraldo Neto

Entre os sites e aplicativos disponíveis, há conteúdos gratuitos e pagos com videoaulas, simulados on-line, questões de vestibulares e exercícios com foco em línguas estrangeiras. Confira algumas opções abaixo:

YouTube Educação

Nesta versão da famosa plataforma de vídeos, há conteúdos em formatos de videoaulas para várias matérias. Os assuntos são diversos, mas há listas de vídeos específicas voltadas para o Enem.

Um diferencial é que os vídeos também são separados por níveis de ensino: há listas para classes do ensino fundamental e médio. Dessa forma, existe a possibilidade do estudante ter acesso a abordagens mais simplificadas de algumas matérias.

Duolingo

O Duolingo é uma plataforma focada no aprendizado de línguas estrangeiras. Com um nível crescente de dificuldade, ele oferece lições relacionadas a gramática e vocabulário.

O aplicativo é uma boa opção para quem deseja um reforço na parte de língua estrangeira da prova de Linguagens e suas tecnologias. Ele pode ser baixado para Android e IOS e as lições também podem ser acessadas pelo site.

Duolingo: aplicativo pode ajudar alunos na prova de língua estrangeira Crédito: Reprodução/Duolingo

Descomplica

Criado em 2011, o Descomplica é uma plataforma paga de pré-vestibular que permite os seus assinantes assistirem aulas ao vivo e gravadas. Há planos com foco exclusivo no Enem, outros para vestibulares de Medicina, cursos de graduação e pós-graduação.

Para acessar as aulas, os alunos podem entrar tanto no site do Descomplica, quanto no aplicativo, disponível nas versões para Android e iOS. Quem paga, tem acesso aos conteúdos em períodos que variam de 6 a 18 meses.

Gov.br

No site do governo federal , há uma aba específica para o Enem. Nela, qualquer pessoa que queira fazer uma revisão mais prática pode acessar todas as edições anteriores da prova e seus gabaritos.

“Fazer o Exame Nacional do Ensino Médio”. Em seguida, clicar no botão verde “Iniciar”. Depois de fazer o login, ir em “Orientações”, na barra de tarefas da direita, e clicar em “Provas e gabaritos”. Para entrar nessa área, é preciso acessar o site , deslizar a página para baixo e procurar pela opção. Em seguida, clicar no botão verde. Depois de fazer o login, ir em, na barra de tarefas da direita, e clicar em

Beduka

A plataforma da Beduka possui vários serviços gratuitos: planos de estudos, testes vocacionais, simulados do Enem e conteúdos de revisão para cada uma das quatro áreas de conhecimento da prova.

Trello

Para quem gosta de estabelecer metas e organizar estudos, o Trello é uma opção. A plataforma de organização segue a metodologia Kanban, que simula um quadro de recados e utiliza blocos de notas — como os famosos post it’s — para o controle de tarefas.

Trello: organização através do Kanban Crédito: Reprodução/Trello

O Trello está disponível para celulares com sistema Android e iOS e também on-line para computadores.

Passei Direto

As pessoas que acessam o Passei Direto podem encontrar resumos de matérias específicas e textos para aprofundamento de conteúdos. A plataforma é uma rede social de aprendizado em que os participantes podem seguir outros usuários para terem acesso às suas publicações.

A rede possui planos grátis e premium, que influenciam nos tipos de materiais, número de impressões e videoaulas também disponíveis. É possível acessar os conteúdos pela internet e celular, com versões para Android e iOS.

Busuu

Ainda sobre a preparação para a prova de Linguagens e suas tecnologias, o Busuu também oferece formas de criar mais segurança para as questões de língua estrangeira, além do estudante poder se divertir enquanto aprende.

O serviço disponibiliza lições compactas e em módulos para os estudantes aprenderem novos idiomas. As aulas podem ser feitas pelo site, celular — Android e iOS — e são dadas por professores nativos.

Goconqr

Goconqr é um site que permite aulas on-line síncronas e assíncronas, assim como a comunicação entre alunos e professores que estão geograficamente separados.

A plataforma aposta em formas lúdicas de aprendizado como quizzes, mapas mentais, flashcards e notas que todos os usuários podem criar e compartilhar para auxiliar seus estudos.

Evernote

Para aqueles que não são mais adeptos aos cadernos, o Evernote, que disponibiliza um sistema de blocos de nota, garante uma forma de estudantes organizarem suas anotações e fazerem alterações diretamente do celular.