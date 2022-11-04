Entenda a prova de Ciências Humanas do Enem 2022 e como garantir boa nota

Entender a relação dos seres humanos com os espaços ocupados por vários grupos sociais ao longo do tempo é peça chave para ir bem na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na prova, as questões abordam teorias filosóficas e sociológicas, além de temáticas ligadas às matérias de história e geografia que dialogam com acontecimentos passados e as atualidades.

A prova de Ciências Humanas possui 45 questões e ocorre no primeiro dia do Enem, no domingo 13 de novembro. Apesar da fama de cansativa pela quantidade de textos e teorias, os professores afirmam que a prova tem se tornado mais dinâmica ao longo das edições. Alguns pontos de atenção são essenciais para um bom desempenho.

Segundo o professor de história Higor Prucoli, que também é coordenador geral do Centro Educacional Madan, em alguns casos, os próprios enunciados das questões já podem fornecer a resposta para as perguntas.

A prova de Ciências Humanas ocorre no primeiro dia do Enem, no domingo 13 de novembro Crédito: Alissa de Leva/Unsplash/Arte Geraldo Neto

A área de ciências humanas tem uma necessidade maior de conhecimento teórico por parte do aluno. Nas questões de história, por exemplo, a prova exige que os alunos identifiquem alguns contextos históricos com base em relatos ou citações em textos.

Para Prucoli, é importante que os alunos tenham em mente o contexto dos acontecimentos e seus desdobramentos. “Neste ano, particularmente, o Brasil está completando 200 anos da sua independência. Então, é bacana que os alunos estejam bem treinados em relação ao assunto", aconselha o professor.

Por ter questões que dialogam entre as disciplinas da prova, a interpretação de texto é uma competência essencial para que o aluno entenda qual abordagem deve tomar para chegar às respostas corretas das questões. Essa abordagem interdisciplinar é mais comum nas questões de sociologia e filosofia.

O professor Ezimar Bravin, que dá aulas de sociologia nas redes pública e privada de ensino, fala que normalmente caem de 6 a 8 questões que pedem uma abordagem mais direcionada às discussões sociológicas e filosóficas.

Para não errar na parte de sociologia e filosofia, Bravin sugere aos estudantes que sempre verifiquem as informações e fontes dos textos de apoio das questões, pois há informações relativas ao nome do autor do texto que são boas referências para a resolução da questão. "Isso pode ajudar o candidato a se localizar, organizar as ideias e responder de forma eficiente a questão", afirma.

Nas revisões finais, a recomendação é o estudo de conceitos básicos das matérias para acertar as questões caracterizadas como fáceis. Em uma lista, o professor de geografia Diogo Varejão, do Madan, cita os conteúdos essenciais da matéria que mais dialogam com as competências exigidas pelo Enem:

Cartografia

Climatologia

Geografia agrária e Urbana

Geologia

Questões ambientais

Matrizes de correção

As matrizes de referência são utilizadas para organizar as competências e habilidades que serão exigidas dos estudantes durante a realização da prova. Na área de Ciências Humanas, são exigidas 6 competências:

01 ‎Elementos culturais Compreender os elementos culturais que constituem as identidades 02 ‎Transformações do espaço Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder 03 ‎Compreender contextos Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais 04 ‎Transformações Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social 05 ‎Conhecimentos históricos Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade 06 ‎Sociedade e Natureza Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos

Quem deseja mais detalhes sobre as competências, objetos de conhecimento e habilidades exigidas pelo Enem pode conferir a matriz de correção completa em um documento disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Como funciona a correção da prova

O Enem utiliza o método de Teoria de Resposta ao Item (TRI) como base para o cálculo das notas. Ele considera três fatores antes de calcular o desempenho dos alunos:



Grau de dificuldade — fácil, médio ou difícil

Possibilidade de acerto ao acaso — em outras palavras, probabilidade do aluno “chutar”

Poder de discriminação — domínio dos alunos sobre certo assunto

A nota final leva em consideração a coerência das pessoas em relação aos três pontos e é calculada por computador. Por isso, existe a possibilidade de dois alunos que acertaram o mesmo número de questões não terem a mesma nota.

Por exemplo: João e Maria acertaram 5 questões. João acertou 4 questões fáceis e 1 difícil. Como o seu desempenho foi mais coerente, sua nota será maior. Maria, por sua vez, acertou 4 difíceis e 1 fácil. Sua nota será menor, pois segundo o cálculo de TRI, o acerto de mais questões difíceis em relação às fáceis conta como “chute”.

O Enem

O Enem é uma prova utilizada por pessoas que desejam entrar no ensino superior público do Brasil. A edição de 2022 vai acontecer em dois finais de semana, nos dias 13 e 20 de novembro.