Cooperativa de saúde alia tecnologia e humanização para atender cliente

Unimed Sul Capixaba investe em inovação e expansão Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Após reformar e ampliar o Hospital Unimed Sul Capixaba, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, cidade do Espírito Santo, a cooperativa de saúde investe em estruturas mais modernas e completas para proporcionar aos pacientes atendimento com mais comodidade e conforto, sem que eles precisem sair da região.

Para isso, cerca de R$ 5 milhões estão sendo aplicados na reformulação da unidade hospitalar, o maior investimento da sua história, em obras, equipamentos, inovação tecnológica e digital, incluindo o uso de inteligência artificial, com atendimento virtual e monitoramento do quadro clínico em tempo real.

Infraestrutura

Em relação à estrutura, agora no mesmo espaço funcionam o Hospital Materno-Infantil, o Pronto Atendimento adulto e Infantil, a Unimed Diagnóstico, o Centro de Especialidades e o Laboratório Unimed. Assim, os clientes otimizam o tempo e recebem assistência com mais qualidade e segurança.

Como parte do projeto, também está prevista a ampliação do número de leitos da UTI Neonatal e Pediátrica (UTIN/UTIP) da maternidade, que conta com equipamentos novos e mais modernos: uma nova recepção de internação; uma ala de internação com seis leitos, no segundo andar da unidade; modernização dos centros cirúrgico e obstétrico; novo pronto atendimento e expansão do posto de coleta do Laboratório Unimed; além com 47 leitos de internação, incluindo oito leitos de UTI Neonatal.

Digitalização

A inovação é um trunfo da Unimed Sul Capixaba, que vem intensificando o investimento em digitalização para facilitar a vida dos clientes. Tanto que a cooperativa aposta no uso da inteligência artificial, com as atendentes virtuais Isa e Laura.

A primeira ajuda os clientes a obter informações sobre o plano e procedimentos via WhatsApp; e a segunda coleta e analisa dados de pacientes, permitindo acesso rápido às informações e o monitoramento do quadro clínico em tempo real. Isso contribui para a redução de intercorrências e situações de gravidade que podem levar à necessidade de cuidados em UTI.

O cliente também passará a contar apenas com cartão digital, dispensando o envio do cartão físico. Essa é uma das funcionalidades do aplicativo Unimed Cliente, disponível para Android e iOS, que também permite agendar consultas e exames, pedir 2ª via de boleto, atualizar dados cadastrais, extrato de coparticipação e resultado de exames, entre outras funcionalidades.

Jeito de Cuidar

Para otimizar o ambiente de trabalho, os colaboradores da empresa também vão contar com sistema de registro de ponto por reconhecimento facial: ele será registrado quando o funcionário se aproximar do tablet. Assim, o sistema faz a leitura e registra a marcação.

"São diversos investimentos para consolidar aquilo que chamamos de Jeito de Cuidar, o que significa gerar experiências positivas para clientes, cooperados, colaboradores, fornecedores e sociedade em geral" Fernando Lemgruber - Diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba

Fernando Lemgruber é diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Segundo o diretor-presidente, o objetivo é “oferecer atendimento humanizado, com estruturas modernas e equipamentos de última geração, preparadas para receber os clientes e oferecer o melhor tratamento, de acordo com cada necessidade.”

A empresa foi eleita a segunda melhor empresa do país para se trabalhar no ranking saúde, segmento planos de saúde, no ranking divulgado pela consultoria global Great Place to Work (GPTW). Com o novo resultado, a cooperativa conquistou sua melhor posição na avaliação da consultoria, que é referência na avaliação da satisfação de colaboradores, saindo da 11ª colocação em 2020, passando pelo 9º lugar em 2021 e agora em 2022 conquistou a 2ª posição.