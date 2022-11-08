Enem 2022: entenda a prova de Linguagens e como garantir uma boa nota

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Matrizes de correção
01
Tecnologias da Comunicação
02
Línguas estrangeiras
03
Linguagem corporal
04
Arte como saber
05
Recursos das linguagens
06
Símbolos
07
Opiniões diferentes
08
Compreender a língua
09
Entender os princípios
Como funciona a correção da prova
- Grau de dificuldade: fácil, médio ou difícil
- Possibilidade de acerto ao acaso: em outras palavras, probabilidade do aluno “chutar”
- Poder de discriminação: domínio dos alunos sobre certo assunto