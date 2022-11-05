Irmãos com ‘ossos de vidro’ estão entre os 280 mil capixabas com doenças raras

Eliel e Celumiel Damasceno, irmãos com osteogênese imperfeita, ou "ossos de vidro" Crédito: Arquivo pessoal

Com apenas 9 meses de vida, Eliel Damasceno foi levado pela mãe ao hospital após fraturar o calcanhar. Tempos depois, Creide de Assis de Oliveira precisou voltar à unidade quando o filho quebrou o braço e, novamente, quando, sem sequer se mexer, o menino quebrou o fêmur.

Essas situações frequentes quase levaram os pais de Eliel — hoje com 14 anos de idade — a serem presos na época, após os médicos suspeitarem de maus-tratos. A luta continuou por anos, em idas e vindas a hospitais e especialistas. Até que o menino, já com 7 anos, foi finalmente diagnosticado com osteogênese imperfeita.

Popularmente conhecida como “ossos de vidro”, a doença é causada por genes defeituosos, que dificultam a produção de colágeno no corpo, proteína que ajuda a fortalecer os ossos.

A osteogênese imperfeita é um problema que se enquadra na categoria de doenças denominadas raras . São consideradas assim aquelas que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, existindo entre 6 a 8 mil problemas desse tipo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) , e 80% delas decorrem de fatores genéticos.

No Espírito Santo, estima-se que aproximadamente 280 mil capixabas convivem com alguma doença rara, sendo a maioria crianças e adolescentes, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Diagnóstico difícil

São doenças que podem demorar meses, anos ou décadas para serem diagnosticadas, como foi o caso de Eliel. E o drama da família aumentou quando o caçula, Celumiel, atualmente com 10 anos, também apresentou sintomas de osteogênese imperfeita nos primeiros meses de vida. No entanto, o diagnóstico veio apenas quando ele chegou aos 5 anos.

As doenças raras geralmente também são crônicas, progressivas e degenerativas, com risco de morte, não possuindo um tratamento eficaz, apenas medidas paliativas. Muitas não possuem cura, de modo que o tratamento consiste em acompanhamento clínico, fisioterápico, fonoaudiológico, psicoterápico, entre outros, com o objetivo de aliviar os sintomas ou retardar seu aparecimento.

O clínico geral Michel Assbú explica que é muito difícil chegar a um diagnóstico preciso para uma doença rara. Isso porque os exames costumam apontar outros tipos de problemas. Normalmente, as pessoas buscam um clínico geral com sintomas comuns e, a partir dele, são encaminhadas para especialistas, para que a investigação se aprofunde.

Apenas um tratamento adequado é capaz de reduzir complicações e sintomas, assim como impedir o agravamento e evolução da doença.

Ministério da Saúde está revisando a elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para doenças raras, buscando unificar procedimentos em documentos já existentes.

Atualmente, existem 36 PDCTS de doenças raras, que orientam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde sobre como realizar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos pacientes, bem como a assistência farmacêutica no SUS

Sesa destaca que o atendimento ao paciente se inicia nas unidades de saúde e, juntamente à rede pública estadual, organiza os fluxos assistenciais de pessoas com sintomas de alguma doença rara.

Esses fluxos assistenciais acontecem com a ajuda do Núcleo Especial de Atenção Especializada e da Gerência de Políticas e Organizações de Redes de Atenção à Saúde (Geporas).

Nada de correr ou jogar bola

Os irmãos Eliel e Celumiel, atualmente, fazem o mesmo tratamento: tomam cálcio e, três vezes ao ano, passam três dias no hospital para tomarem medicação na veia. Para a mãe, o principal é tentar oferecer, na medida do possível, qualidade de vida aos dois.

“Eu sou uma mãe que não me preocupo em comprar brinquedos, pois eles não podem correr e nem jogar bola. Por isso, para levarem uma vida mais tranquila, não abro mão da internet; enquanto eles estão quietinhos, no celular, eles estão tranquilos e evitam fraturas”, relata Creide, de 53 anos.

"Meus filhos caem do nada, têm que ficar deitados. Não aguentam andar muito, porque os ossos doem" Creide de Assis de Oliveira - Mãe de Elel e Celumiel

E, por conta de traumas sofridos com a doença, Eliel acabou desenvolvendo epilepsia, o que requer um cuidado maior com o adolescente, pois as crises podem causar quedas, que, por sua vez, podem levar à quebra dos ossos. Inclusive, durante uma crise forte, ele já bateu a cabeça e teve traumatismo craniano.

A condição de fragilidade dos filhos levou Creide a sair do emprego para dar maior atenção e cuidados a eles. E, apesar de tudo, ela ainda dá uma lição de amor: “Eles são milagres, são uma bênção”.

80% das doenças raras decorrem de fatores genéticos, Crédito: Pixabay

Veja as doenças raras que mais afetam os capixabas: