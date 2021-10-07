Em vitória do América-MG, Patric dedica gol ao filho que luta contra doença rara

Eleito craque do jogo na vitória do América-MG sobre o Palmeiras, Patric dei Crédito: Reprodução/Premiere e Arquivo Pessoal

Um dos heróis da vitória do América-MG sobre o Palmeiras por 2 a 1 no Estádio Independência, na noite desta quarta-feira (07), o lateral Patric vive um momento especial e muito emocionante em sua carreira. Além de ter marcado um golaço, que empatou a partida e deu um pontapé na reação do Coelho no jogo, o jogador comemorou outra vitória muito mais importante na vida: o filho superando uma doença.

"É uma semana especial para mim e para minha família. Porque o nosso rei Dominic começou a dar seus passos sem a ajuda de andador, sozinho", afirmou o jogador ao receber o prêmio "Craque do Jogo", que dedicou ao filho juntamente com o gol.

Essa batalha extracampo faz parte da vida de Patric e sua família já há alguns anos. Dominic nasceu em 2015, e ainda na gestação, por volta do oitavo mês, ele foi diagnosticado com uma doença rara: heminelia tibial, que atige um bebê a cada 1,5 milhão de nascimentos. A doença obrigou a criança a amputar a perna direita.

Desde então, a família vivencia a evolução do pequeno, que acontece em um processo lento, mas que a cada dia vem evidenciando novas vitórias, como nesta semana em que Dominic conseguiu uma sequência de passos sem a ajuda do andador.

"Ele tem sempre nos ensinado e mais uma vez ele tem provado para mim e para a minha esposa que todo o investimento que a gente fez nele valeu a pena. Então o craque do jogo não vai para mim, mas vai para o meu filho Dominic", declarou o lateral ao fim da partida.

Patric foi essencial na vitória do América-MG sobre o Palmeiras Crédito: MOURAO PANDA / América-MG

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