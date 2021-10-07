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Brasileirão

Fluminense perde para o Fortaleza e decepciona torcida em volta ao Maracanã

Os gols do time nordestino foram marcados por Marcelo Benevenuto e Titi, aos 3 minutos e aos 14 do segundo tempo

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 00:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2021 às 00:01
Fluminense perdeu para o Fortaleza em pleno Maracanã
Fluminense perdeu para o Fortaleza em pleno Maracanã Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã, em partida que marcou o reencontro da torcida tricolor com o clube carioca, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols do time nordestino foram marcados por Marcelo Benevenuto e Titi, aos 3 minutos e aos 14 do segundo tempo, respectivamente, ambos de cabeça após cobranças de escanteio de Lucas Crispim.

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Com o resultado, o Fluminense desceu uma posição e agora passou a ser o nono colocado, ainda com 32 pontos somados. O Fortaleza, por sua vez, retornou ao G-4 da tabela, agora ocupando a quarta posição, com 39 pontos.
Na próxima rodada, o Fluminense receberá o Atlético-GO, no sábado (9), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, um pouco depois, às 19h, o Fortaleza receberá o Flamengo na Arena Castelão, na capital cearense.

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