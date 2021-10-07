Fluminense perde para o Fortaleza e decepciona torcida em volta ao Maracanã

Fluminense perdeu para o Fortaleza em pleno Maracanã Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã, em partida que marcou o reencontro da torcida tricolor com o clube carioca, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time nordestino foram marcados por Marcelo Benevenuto e Titi, aos 3 minutos e aos 14 do segundo tempo, respectivamente, ambos de cabeça após cobranças de escanteio de Lucas Crispim.

Com o resultado, o Fluminense desceu uma posição e agora passou a ser o nono colocado, ainda com 32 pontos somados. O Fortaleza, por sua vez, retornou ao G-4 da tabela, agora ocupando a quarta posição, com 39 pontos.