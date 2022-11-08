Como ficam as aulas em escolas do ES em dias de jogo do Brasil na Copa

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2022, escolas públicas e particulares do Espírito Santo já se organizam liberar alunos e funcionários para acompanhar o campeonato. A busca da Seleção Brasileira pelo hexa deve ter atenção especial em algumas instituições de ensino.

A princípio, poderá haver alterações nos seguintes dias:



Dias de jogos ► Dia 24 de novembro, quinta-feira, quando o Brasil enfrentará a Sérvia, às 16h



► Dia 28 de novembro, segunda-feira, data em que o Brasil enfrentará a Suíça, às 13h



► Dia 2 de dezembro, sexta-feira, quando haverá jogo entre o Brasil e Camarões, às 16h

Outras mudanças no calendário serão definidas caso a Seleção Brasileira avance para outras fases do mundial.

Taça da Copa do Mundo é o objeto mais cobiçado pelas 32 seleções que disputam o Mundial Crédito: Reprodução / inter.hn

Escolas estaduais do Espírito Santo

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que os dias em que ocorrerão os jogos do Brasil serão considerados letivos na rede pública. Isso significa que, a critério de cada instituição, após entendimento com a regional de educação, há duas opções: manter as atividades no dia ou repor em data anterior à disputa. Uma terceira alternativa também foi divulgada nesta terça-feira (8).

As informações constavam de uma circular encaminhada para as escolas na última semana, mas que geraram dúvidas. Para esclarecimento, o secretário da Educação, Vitor de Angelo, divulgou um vídeo nas redes sociais na noite desta terça-feira (8) detalhando a orientação e acrescentou que, após solicitação feita ao Conselho Estadual de Educação (CEE), já aprovada e homologada, a escola também poderá produzir atividades pedagógicas não presenciais que possam ser computadas como carga horária letiva.

“Quero fazer esse esclarecimento a título de tranquilidade, para que as escolas, em comum acordo com suas regionais, possam pactuar o que é melhor, o que é mais adequado, o que é viável para sua realidade.”

E acrescentou: “Cada escola terá três opções: ou considerar a data de jogos do Brasil como dia letivo, ou repor de forma antecipada esse dia letivo, ou ainda produzir atividades pedagógicas não presenciais, que possam ser computadas como carga horária letiva.”

Escolas municipais

Vitória

As aulas no matutino serão mantidas. Quando os jogos do Brasil na Copa do Mundo ocorrerem em dias letivos e no horário das 13 horas, não haverá aulas para o turno vespertino. Já nos dias em que os jogos ocorrerem às 16 horas, os estudantes e servidores serão dispensados às 15 horas. Na educação de Jovens e Adultos (EJA), não haverá aulas nesses dias.

Segundo a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), as aulas desses dias serão repostas de forma remota, por meio da plataforma Aprende Vix, priorizando o uso dos tablets no Ensino Fundamental e na EJA. Na Educação Infantil, a orientação é priorizar as atividades impressas.

Vila Velha

Cada escola municipal terá autonomia para decidir sobre a liberação ou não dos estudantes nos dias que os jogos do Brasil acontecerão às 13h, assim como definir sobre a reposição do dia letivo.

Já nos dias em que os jogos acontecerem às 16h, os estudantes serão dispensados às 15h30.

Serra

A Secretaria de Educação Municipal da Serra informou que devido às datas dos jogos do Brasil terem sido divulgadas após elaboração do calendário anual escolar, foram apresentadas algumas opções para as unidades de ensino quanto à condução das atividades escolares nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Caberá à direção, conselho da escola e equipe pedagógica a identificação de alternativa que melhor atenda às especificidades daquela unidade.

“Entre as opções estão liberação dos alunos com reposição do dia letivo e realização de evento dentro da escola com agrupamento dos alunos para assistirem aos jogos.

No momento, as escolas já enviaram suas propostas à Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxo Escolar (GEAF), que está realizando a análise.”

Cariacica

A Secretaria Municipal de Educação de Cariacica informou que no dia 28/11, em que o jogo do Brasil começa às 13 horas, não haverá aula. "Nos dois dias que os jogos começarem às 16 horas os alunos serão liberados um pouco antes. As aulas serão compensadas com as atividades não-presenciais pela televisão, por meio dos canais que transmitem o "Dever em Casa na TV", assegurando o cumprimento dos dias letivos previstos no calendário escolar."

Escolas particulares

Segundo a equipe de comunicação do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe-ES), cada escola poderá decidir como proceder. Veja algumas

Centro Educacional Leonardo da Vinci

- 24/11: encerramento das atividades às 14h30. O jogo acontece às 16h.

- 28/11: encerramento das atividades entre 11h30 e 11h45, conforme o segmento do aluno. O jogo acontece às 13h.

- 02/12: encerramento das atividades às 14h30. O jogo acontece às 16h.



Colégio Marista Nossa Senhora da Penha

As aulas do turno matutino serão mantidas até o horário máximo viável para o deslocamento das famílias. Já as aulas do turno vespertino não serão realizadas, independente do horário do jogo. As aulas serão repostas de acordo com a necessidade do calendário letivo de cada segmento.

Colégio Monteiro

Conforme explicou o diretor, Eduardo Gomes, em dia de jogos que começam no final da tarde, o turno será modificado, começando mais cedo e terminando antes do jogo. Já nos dias em que o jogo começa no início da tarde, as aulas serão suspensas.

“Só o turno da tarde é afetado, o da manhã não, e como estamos no final do ano letivo, provavelmente só os primeiros jogos trarão algum impacto. Na sequência dos jogos do Brasil, muitos provavelmente já estarão de férias.”

Darwin

Na primeira fase da Copa do Mundo, haverá adaptação de horários e/ou suspensão de aulas, de acordo com a programação de cada segmento.

Escola Americana de Vitória

- Nos dias 24/11 e 02/12, em que os jogos acontecem às 16h, as aulas serão encerradas às 13h30 para alunos das turmas de Nursery à 9th Grade

- No dia 28/11, em que o jogo da Seleção Brasileira acontece às 13h, as aulas serão encerradas às 11h.



Escola São Domingos

Nos dias 24/11 e 02/12, em que os jogos acontecem às 16h, as aulas serão encerradas às 11h50 para alunos da educação infantil integral e do 1º e do 2º ano integral. Para alunos do turno vespertino, 3º ao 5º ano integral e cursos livres, não haverá aula. As aulas do turno matutino não serão afetadas.

No dia 28/11, em que o jogo da Seleção Brasileira acontece às 13h, as aulas serão encerradas às 10h30 para alunos do turno matutino, educação infantil integral e do 1º e do 2º ano integral. Para alunos do turno vespertino, 3º ao 5º ano integral e cursos livres, não haverá aula.

UP Centro Educacional

- 24/11 (quinta-feira) e 02/12 (sexta-feira), jogo às 16h - Matutino: todas as turmas terão aula normal das 7h às 12h30. Vespertino: três aulas de 40 minutos cada, com encerramento às 15h. Pré-vestibular vespertino: liberado. Medicina do vespertino: liberado. Pré-vestibular noturno: liberado. Coordenadores, pedagoga e equipe de secretaria: encerramento das atividades às 15h.



- 28/11 (segunda-feira), jogo às 13h - Matutino: todas as turmas terão 06 aulas de 40 minutos cada, com encerramento às 11h30. Vespertino e noturno: todas as turmas liberadas. Coordenadores, pedagoga e equipe de secretaria: encerramento das atividades às 12h.

