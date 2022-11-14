Secretário da Saúde do ES testa positivo para Covid-19 pela 3ª vez

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, testou positivo para o Covid-19 e apresenta sintomas. Ele confirmou o diagnóstico por meio do Twitter, no final da manhã desta segunda-feira (14). Na postagem, Nésio informa que além dele, sua filha Anita, de 4 anos, também positivou e os dois farão o devido isolamento.
Esta é a terceira vez que Nésio testa positivo para a doença. A primeira vez foi em janeiro e, a segunda, em junho deste ano.
Nésio informou, ainda, que todos em sua casa estão com o esquema vacinal completo e apresentam baixo risco de complicações. No fim do post, o secretário passou uma mensagem a todos que o seguem. “Cuidem-se, vacinem-se”, seguido de um emoji sugerindo o uso de máscara.
Casos no ES aumentam em 4 vezes após variante
No último domingo (13), uma matéria publicada em A Gazeta mostrou que, após a chegada da nova subvariante da Ômicron, a BQ.1, a última semana teve quatro vezes mais casos de Covid-19 do que a anterior no Espírito Santo. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os números indicam que está em andamento uma nova onda da pandemia do novo coronavírus.
Segundo Reblin, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) já projetava um possível aumento de casos devido às aglomerações que ocorreram durante o período eleitoral. No momento atual, a média é de cerca de 300 casos por dia. Ainda não houve repercussão desse aumento em número de óbitos, segundo o subsecretário.
Em 2022, o fim de ano será marcado, além das tradicionais festas e reuniões de família no Natal e no Réveillon, pela Copa do Mundo, que também gera aglomerações. Esses eventos causam preocupação em relação a um cenário de aumento de casos de Covid-19. Reblin comenta que a solução é "a vacina no braço".
Além disso, o subsecretário também destaca que o uso da máscara sempre foi indicado e é extremamente recomendável para pessoas com comorbidades e mais velhas. Além disso, o teste é muito importante, para que seja feito o isolamento e reduza a transmissão do vírus.