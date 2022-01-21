Secretário de Saúde do ES testa positivo para a Covid-19

Terminando o dia agora na SESA.



No Hosp. Jayme teve grande tensão com o erro da T.I., ao invés de abrir 500 vagas para testagem, abriram 1.220!!!



"Gzuis" confusão danada.



Ao final foi assim, todos atendidos e carinho do povo?. Todos se empenharam, obrigado trabalhadores. pic.twitter.com/7ToLEpG5hA