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Nésio Fernandes

Secretário de Saúde do ES testa positivo para a Covid-19

A informação foi anunciada pelo secretário na manhã desta sexta (21) em rede social. Nésio Fernandes afirmou que irá manter isolamento social por sete dias
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jan 2022 às 06:12

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 06:12

Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde
Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde Crédito: Vitor Jubini
Secretário de Saúde do ES testa positivo para a Covid-19
O secretario de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, testou positivo para a Covid-19. A informação foi anunciada pelo próprio secretário por meio de uma publicação em rede social. Fernandes informou que está com sintomas leves e manterá o isolamento social por sete dias.
Na manhã de quinta-feira (20), conforme publicado em uma rede social, Nésio esteve reunido com os secretários Vitor de Angelo, da Educação, e Álvaro Duboc, de Governo. Na mesma manhã, o secretário de Saúde também esteve no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, junto com o governador Renato Casagrande (PSB).
O evento marcou o anúncio da ampliação da testagem de Covid-19 na unidade hospitalar. Os 1.200 testes diários anunciados começarão a ser ofertados a partir de sábado (22).
Na quinta-feira (20), o governo pretendia oferecer 500 testes de antígeno no Jayme, no entanto, de acordo com Nésio, um problema de tecnologia fez com que fossem abertas 1.220 vagas, levando mais gente que o esperado para o local. 

VICE-GOVERNADORA TAMBÉM TESTA POSITIVO

A vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, também testou positivo para a Covid-19. Ela confirmou o resultado na manhã desta quinta-feira (20). Jacqueline afirmou ter cancelado toda a agenda dos próximos dias e seguirá em isolamento domiciliar. 

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