Secretário de Saúde do ES testa positivo para a Covid-19
O secretario de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, testou positivo para a Covid-19. A informação foi anunciada pelo próprio secretário por meio de uma publicação em rede social. Fernandes informou que está com sintomas leves e manterá o isolamento social por sete dias.
Na manhã de quinta-feira (20), conforme publicado em uma rede social, Nésio esteve reunido com os secretários Vitor de Angelo, da Educação, e Álvaro Duboc, de Governo. Na mesma manhã, o secretário de Saúde também esteve no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, junto com o governador Renato Casagrande (PSB).
O evento marcou o anúncio da ampliação da testagem de Covid-19 na unidade hospitalar. Os 1.200 testes diários anunciados começarão a ser ofertados a partir de sábado (22).
Na quinta-feira (20), o governo pretendia oferecer 500 testes de antígeno no Jayme, no entanto, de acordo com Nésio, um problema de tecnologia fez com que fossem abertas 1.220 vagas, levando mais gente que o esperado para o local.
VICE-GOVERNADORA TAMBÉM TESTA POSITIVO
A vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, também testou positivo para a Covid-19. Ela confirmou o resultado na manhã desta quinta-feira (20). Jacqueline afirmou ter cancelado toda a agenda dos próximos dias e seguirá em isolamento domiciliar.