Vice-governadora do Espírito Santo está com Covid-19

A vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, testou positivo para a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (20). Devido ao resultado, Jacqueline informou que cancelou toda a agenda dos próximos dias e vai seguir em isolamento domiciliar.
Em publicação feita nas redes sociais, a vice-governadora ressaltou que, graças à vacina, está bem, sem sintomas e continuará despachando internamente.
Na quarta-feira (19), a vice-governadora esteve em Linhares, no Norte do Espírito Santo, junto com o governador Renato Casagrande (PSB) e diversas autoridades, anunciando as obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional do município.
Jacqueline também participou da solenidade que marcou o início da concretagem das estruturas do píer do sistema aquaviário, na terça-feira (18), e visitou as obras do Hospital Geral de Cariacica e a Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), como divulgado nas redes sociais.
SECRETÁRIO DE SAÚDE TAMBÉM ESTÁ COM COVID
Além de Jacqueline, mais um membro do governo estadual testou positivo para a Covid-19. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou na manhã desta sexta-feira (21) que foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele apresentou sintomas leves e seguirá em isolamento domiciliar por sete dias.