Chuva de granizo muda cenário do Poço do Egito no Caparaó, no ES

Uma chuva de granizo registrada na tarde desta quarta-feira (9) em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, mudou o cenário do Poço do Egito, ponto turístico capixaba que fica na localidade de Córrego Rio Claro. Responsável pelo local, Txai Damiano Soares contou que o fenômeno durou cerca de 10 minutos e, até na manhã desta quinta-feira (10), ainda havia fragmentos de gelo no chão.
Chuva de granizo é registrada no Poço do Egito, em Iúna
Segundo Txai Damiano Soares, o tempo fechou durante a tarde e a chuva forte caiu, após muitas trovoadas, por volta de 17h. “Fazia muito tempo que não via chuva de granizo aqui. Deve ter chovido um acumulado de 40 milímetros”, contou.
Um novo alerta de perigo potencial de chuva intensa para quase todo o Estado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira (10). O aviso novo alerta de perigo de chuva intensa com risco de granizo é válido até as 10h desta sexta-feira (11), abrangendo 75 municípios.