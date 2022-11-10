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Chuva de granizo muda cenário do Poço do Egito no Caparaó, no ES

Fenômeno em Iúna ocorreu na tarde desta quarta-feira (9). Chuva durou 10 minutos e até na manhã desta quinta-feira (10) havia fragmentos de gelo no chão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 nov 2022 às 13:33

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 13:33

Uma chuva de granizo registrada na tarde desta quarta-feira (9) em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, mudou o cenário do Poço do Egito, ponto turístico capixaba que fica na localidade de Córrego Rio Claro. Responsável pelo local, Txai Damiano Soares contou que o fenômeno durou cerca de 10 minutos e, até na manhã desta quinta-feira (10), ainda havia fragmentos de gelo no chão. 

Chuva de granizo é registrada no Poço do Egito, em Iúna

Segundo Txai Damiano Soares, o tempo fechou durante a tarde e a chuva forte caiu, após muitas trovoadas, por volta de 17h. “Fazia muito tempo que não via chuva de granizo aqui. Deve ter chovido um acumulado de 40 milímetros”, contou. 
Um novo alerta de perigo potencial de chuva intensa para quase todo o Estado  foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira (10). O aviso novo alerta de perigo de chuva intensa com risco de granizo é válido até as 10h desta sexta-feira (11), abrangendo 75 municípios.

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