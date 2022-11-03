Imagine acordar e ver que a rua em frente à sua foi 'arrancada' e virou um rio? Algumas famílias de Cobilândia, em Vila Velha , viveram essa situação na manhã desta quinta-feira (3), após as chuvas registradas no município.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve lá, na Avenida Rio Marinho. Obras do governo estavam em andamento no local justamente para evitar alagamentos. Duas manilhas foram colocadas por baixo da rua para escoar a água de um valão para o outro. Com a chuva desta quarta-feira (2), as estruturas foram levadas pela força das águas, assim como parte da rua.

Antes e depois

Uma moradora do imóvel que fica ao lado de onde o trecho da avenida foi levado disse que observou o estrago por volta das 5 horas. "Aqui nunca teve asfalto, e agora nem avenida mais, [a água] já carregou metade da rua. Espero que as autoridades arrumem uma solução. Por mais que deixe aberto, mas que a rua não corra esse risco de romper, descer mais. Logo nas primeiras semanas (as manilhas) estavam funcionando, a gente estava passando por cima, mas com o tempo chuvoso essa parte começou a desmoronar e foi ficando perigoso", relatou.

Your browser does not support the audio element. Chuva no ES: força da água 'arranca' parte de avenida em Vila Velha

"Meu medo é essa água continuar carregando a nossa rua. Aqui nós temos um poste com fio de alta tensão e a minha casa, que é muito perto. Nosso medo é essa água continuar corroendo a rua e estragar a estrutura da nossa casa" Moradora -

O que diz o governo

Responsável pela obra entre valões realizada no local, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informou que "vem executando obras em toda a região para prevenir os alagamentos em dias chuvosos como o de hoje. As equipes estão em campo, atuando para evitar qualquer transtorno a moradores da região e as estações de bombeamento foram acionadas para evitar alagamentos".

O que diz a prefeitura