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ES recebe novo alerta de perigo de chuva intensa com risco de granizo

Aviso válido até a manhã desta sexta-feira (11) aponta que pode chover de 20 mm/h a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 nov 2022 às 10:54

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 10:54

Chuva em Vitória
Espírito Santo recebeu novo alerta de perigo para chuva intensa nesta quinta-feira (10) Crédito: Fernando Madeira
Em meio à instabilidade que atinge o tempo no Espírito Santo, um novo alerta de perigo potencial de chuva intensa foi emitido para quase todo o Estado. O aviso amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira (10) e é válido até as 10h desta sexta-feira (11), abrangendo 75 municípios. 
Nessas localidades, segundo o alerta, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir 40 km/h 60 km/h e pode haver queda de granizo. O risco, entretanto, é baixo para o corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição da Barra
  21. Conceição do Castelo
  22. Divino de São Lourenço
  23. Domingos Martins
  24. Dores do Rio Preto
  25. Ecoporanga
  26. Fundão
  27. Governador Lindenberg
  28. Guaçuí
  29. Guarapari
  30. Ibatiba
  31. Ibiraçu
  32. Ibitirama
  33. Iconha
  34. Irupi
  35. Itaguaçu
  36. Itapemirim
  37. Itarana
  38. Iúna
  39. Jaguaré
  40. Jerônimo Monteiro
  41. João Neiva
  42. Laranja da Terra
  43. Linhares
  44. Mantenópolis
  45. Marataízes
  46. Marechal Floriano
  47. Marilândia
  48. Mimoso do Sul
  49. Montanha
  50. Mucurici
  51. Muniz Freire
  52. Muqui
  53. Nova Venécia
  54. Pancas
  55. Pinheiros
  56. Piúma
  57. Ponto Belo
  58. Presidente Kennedy
  59. Rio Bananal
  60. Rio Novo do Sul
  61. Santa Leopoldina
  62. Santa Maria de Jetibá
  63. Santa Teresa
  64. São Domingos do Norte
  65. São Gabriel da Palha
  66. São José do Calçado
  67. São Mateus
  68. São Roque do Canaã
  69. Serra
  70. Sooretama
  71. Vargem Alta
  72. Venda Nova do Imigrante
  73. Viana
  74. Vila Pavão
  75. Vila Valério

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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