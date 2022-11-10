Instabilidade se espalha no ES e chuva atinge as regiões Sul e Serrana

Instabilidade vai se espalhar pelo Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O tempo instável que atinge algumas localidades do Estado deve se espalhar na noite desta quinta-feira (10) e trazer chuva para outras regiões. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra, no entanto, que o tempo deve melhorar, com predomínio de sol no fim de semana.

Nesta quinta-feira (10), o sol aparece entre muitas nuvens, com algumas aberturas de sol. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e a umidade, provocam pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul e Serrana. À noite, a instabilidade se espalha pela região da Grande Vitória, Nordeste, Norte e Noroeste capixaba. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória.

O tempo segue instável na sexta-feira (11). O sol aparece muitas nuvens e, a partir da tarde, a combinação do calor e umidade do ar, favorecendo a formação de nuvens de trovoadas, com pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana e no trecho sul do Noroeste. Nas demais regiões, devido o transporte de umidade do mar, por ventos costeiros, chove de forma fraca e rápida, em alguns momentos do dia. O vento sopra com intensidade no litoral.

No sábado (12), o tempo melhora em todo Estado, com exceção da Região Sul, onde ocorre pancadas de chuva nas regiões Sul e no sul serrano. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas.