Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até sábado

Instabilidade se espalha no ES e chuva atinge as regiões Sul e Serrana

Tempo instável vai se espalhar pelo Estado a partir da noite desta quinta-feira (10), mas deve se afastar da maioria das regiões no fim de semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 nov 2022 às 08:29

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 08:29

Chuva em Vitória
Instabilidade vai se espalhar pelo Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O tempo instável que atinge algumas localidades do Estado deve se espalhar na noite desta quinta-feira (10) e trazer chuva para outras regiões. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra, no entanto, que o tempo deve melhorar, com predomínio de sol no fim de semana.
Nesta quinta-feira (10), o sol aparece entre muitas nuvens, com algumas aberturas de sol. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e a umidade, provocam pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul e Serrana. À noite, a instabilidade se espalha pela região da Grande Vitória, Nordeste, Norte e Noroeste capixaba. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória.
O tempo segue instável na sexta-feira (11). O sol aparece muitas nuvens e, a partir da tarde, a combinação do calor e umidade do ar, favorecendo a formação de nuvens de trovoadas, com pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana e no trecho sul do Noroeste. Nas demais regiões, devido o transporte de umidade do mar, por ventos costeiros, chove de forma fraca e rápida, em alguns momentos do dia. O vento sopra com intensidade no litoral.
No sábado (12), o tempo melhora em todo Estado, com exceção da Região Sul, onde ocorre pancadas de chuva nas regiões Sul e no sul serrano. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas.
O domingo (13) não tem previsão de chuva, o sol predomina e as temperaturas aumentam em todas as regiões.

Veja Também

Espírito Santo recebe dois alertas de tempestade e queda de granizo

Halo solar: fenômeno chama a atenção no céu de cidades do ES

Chuva de granizo: 200 produtores rurais tiveram prejuízo em Águia Branca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima espírito santo Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados