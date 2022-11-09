Espírito Santo recebe dois alertas de tempestade e queda de granizo

- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Orientações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).