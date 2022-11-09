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Espírito Santo recebe dois alertas de tempestade e queda de granizo

Avisos, divulgados nesta quarta-feira (9), valem até as 10h de quinta-feira (10) e apontam que os ventos podem chegar a 100 km/h em algumas localidades
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 nov 2022 às 12:33

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 12:33

Chuva em Vitória
Dia chuvoso na Capital do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo recebeu dois alertas de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, válidos até as 10h desta quinta-feira (10). O aviso amarelo, de perigo potencial, abrange para 38 municípios. Já o laranja, de perigo, compreende 18 cidades.
Nas cidades em amarelo, a chuva fica entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e pode ocorrer queda de granizo e ventos de até 60 km/h. Veja as localidades abaixo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Baixo Guandu
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Domingos Martins
  12. Fundão
  13. Guarapari
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itaguaçu
  19. Itapemirim
  20. Itarana
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Laranja da Terra
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Muniz Freire
  27. Piúma
  28. Rio Novo do Sul
  29. Santa Leopoldina
  30. Santa Maria de Jetibá
  31. Santa Teresa
  32. São Roque do Canaã
  33. Serra
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha
  38. Vitória
Nos municípios em laranja, chove entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 100 mm/dia e também pode ocorrer queda de granizo, além de ventos de até 100 km/h. Veja as cidades abaixo:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Ibitirama
  10. Itapemirim
  11. Iúna
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui
  17. Presidente Kennedy
  18. São José do Calçado

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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