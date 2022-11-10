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Crime

Homem é preso suspeito de matar o irmão dentro de casa em São Mateus

Outro irmão desconfiou do suspeito e informou à Polícia Civil que ele tem temperamento explosivo e havia discutido com a vítima dias antes do assassinato, ocorrido em agosto deste ano
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 nov 2022 às 18:35

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 18:35

Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Delegacia de São Mateus investiga o caso Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Um homem foi preso nesta quarta-feira (9) em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de ter assassinado o próprio irmão. Segundo a Polícia Civil, Amarildo Flegler, de 57 anos, foi morto dentro de casa em agosto deste ano, na região de Santa Leocádia, zona rural do município. Um irmão da vítima desconfiou de outro irmão, porque eles tinham se envolvido em uma briga dias antes. O apontado como autor do homicídio não teve a identidade informada.
De acordo com informações da família, o suspeito tem um temperamento explosivo. A Polícia Civil verificou que ele tinha passagem pelo sistema prisional por um homicídio nos anos 1990. Foi constatado ainda, durante as investigações policiais, que a casa de Amarildo não tinha sinais de arrombamento, furto ou roubo. O corpo dele foi encontrado na cozinha da residência.
Em depoimento, o suspeito deu respostas contraditórias sobre onde ele estava no dia do crime, segundo explicou o delegado Isaac Gagno, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção de São Mateus. Com base nisso, a polícia pediu a prisão do indivíduo em outubro e ele foi preso no mesmo lugar onde aconteceu o homicídio. 
“Os dois tinham um atrito e moravam na mesma fazenda. No dia 13 de agosto, a vítima discutiu com o irmão, porque o filho dele teria ateado fogo em um mato na propriedade deles. Fato este que teria motivado o crime”, contou o delegado.
Segundo a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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