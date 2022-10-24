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125 mm em 24h

Chuva forte alaga ruas e deixa desabrigados em São Mateus; veja vídeo

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo menos três famílias estão desabrigadas por conta dos alagamentos. Em 24 horas, choveu 125 mm no município

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 10:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 out 2022 às 10:53
A chuva que atingiu o Espírito Santo neste domingo (24) alagou as ruas de alguns bairros de São Mateus, no Norte do Estado. Em 24 horas, choveu 125 mm no município, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), da Defesa Civil Estadual. Imagens enviadas por moradores para A Gazeta mostram regiões da cidade tomadas pela água (veja acima). 
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Assistência Social de São Mateus informou que quatro famílias estão desabrigadas, uma está desalojada e oito estão em áreas de risco, por conta dos alagamentos. Os locais mais afetados foram os bairros Sernamby, Ideal, Fátima, Centro e Guriri, segundo a pasta. 
Segundo moradores, choveu em São Mateus por cerca de duas horas, mas em questão de minutos foram registrados os estragos.  No bairro Ideal, um morador questiona no vídeo onde está o valão, coberto pela água da chuva. Moradores relataram que a água veio do Centro da cidade. Em um trecho, uma rua ficou descalçada, pelo impacto da chuva. Já em Guriri, a principal avenida, onde ficam os principais pontos de comércio, também ficou alagada. Há fotos que moram carros parados e a água cobrindo quase todo o pneu em Sernamby.
Rua descalçada pela força da chuva
Rua descalçada pela força da chuva Crédito: Cristian Miranda
A Prefeitura de São Mateus disse que ainda está contabilizando os prejuízos causados pelo temporal no município. A Defesa Civil Municipal está reunindo informações sobre as ocorrências e, assim que houver detalhamento, este texto será atualizado.
Chuva forte alaga ruas e deixa desabrigados em São Mateus

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