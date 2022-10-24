Chuva forte alaga ruas e deixa desabrigados em São Mateus; veja vídeo

A chuva que atingiu o Espírito Santo neste domingo (24) alagou as ruas de alguns bairros de São Mateus, no Norte do Estado. Em 24 horas, choveu 125 mm no município, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), da Defesa Civil Estadual. Imagens enviadas por moradores para A Gazeta mostram regiões da cidade tomadas pela água (veja acima).

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Assistência Social de São Mateus informou que quatro famílias estão desabrigadas, uma está desalojada e oito estão em áreas de risco, por conta dos alagamentos. Os locais mais afetados foram os bairros Sernamby, Ideal, Fátima, Centro e Guriri, segundo a pasta.

Segundo moradores, choveu em São Mateus por cerca de duas horas, mas em questão de minutos foram registrados os estragos. No bairro Ideal, um morador questiona no vídeo onde está o valão, coberto pela água da chuva. Moradores relataram que a água veio do Centro da cidade. Em um trecho, uma rua ficou descalçada, pelo impacto da chuva. Já em Guriri, a principal avenida, onde ficam os principais pontos de comércio, também ficou alagada. Há fotos que moram carros parados e a água cobrindo quase todo o pneu em Sernamby.

Rua descalçada pela força da chuva Crédito: Cristian Miranda

A Prefeitura de São Mateus disse que ainda está contabilizando os prejuízos causados pelo temporal no município. A Defesa Civil Municipal está reunindo informações sobre as ocorrências e, assim que houver detalhamento, este texto será atualizado.