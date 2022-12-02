Aracruz declara situação de emergência após chuvas dos últimos dias

A situação no trecho entre Vila e Barra do Riacho, na orla, é crítica em Aracruz Crédito: Notaer

O decreto Nº 43.152 foi publicado nesta sexta-feira (2) e autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais a atuarem sob coordenação da Gerência Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Semds), atualmente 23 famílias estão desabrigadas em Vila do Riacho e são acolhidas na CMEB Álvaro Souza. No bairro Itaputera, uma família está desabrigada. Em Barra do Riacho, há 39 famílias desalojadas que estão sendo recebidas em casas de parentes ou pessoas próximas. Já em Jacupemba, três famílias estão desalojadas e estão em casas de parentes ou pessoas próximas.

Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) ao longo da semana aponta que 690 km de estradas rurais em Aracruz estão prejudicadas com as fortes chuvas. “Há pontos de alagamento que tornam vias intransitáveis, além de pontes danificadas. Foram contabilizados 43 pontos de alagamento em estradas rurais”, divulgou.

Em Barra do Riacho, conforme comunicou a prefeitura, uma máquina foi enviada para fazer a abertura de uma vala para escoar a água do Rio Riacho e direcioná-la para o mar. Isso aconteceu após moradores cavarem uma vala para a água da chuva escoar nesta quinta-feira (1º)

Moradores da Barra do Riacho, em Aracruz, cavam valão para água da chuva escoar Crédito: Leitor | A Gazeta

Atenção redobrada

A Defesa Civil de Aracruz pede atenção redobrada aos moradores dos bairros Santa Luzia, São Camilo, Baixada Polivalente e Morro do Cruzeiro devido ao alto volume de chuvas. E orienta que, aqueles que puderem, devem procurar locais mais seguros.

O órgão informou, ainda, que equipes da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (Setrans) continuam atuando na desobstrução de bueiros e vias, principalmente nos bairros mais atingidos, como Vila do Riacho, Barra do Riacho e Grande Bela Vista. Em Jacupemba, maquinários trabalharam no recolhimento de entulhos, móveis quebrados, retirada de lama e galhos que estavam nas vias.

Em caso de emergência, acione o número 27 99747-3680.

Ação solidária