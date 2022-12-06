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Erosão na pista

BR 101: vídeo mostra obra de desvio em trecho interditado em Aracruz

Previsão da Eco101, que administra a via, é de que desvio provisório seja liberado até esta quinta-feira (8). No momento, o trecho no km 171,3 é o único interditado na rodovia

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 10:27

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 dez 2022 às 10:27
Um vídeo registrado na manhã desta terça-feira (6) mostra o andamento das obras para construção do desvio provisório que deve liberar o fluxo de veículos no km 171,3 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, com previsão de ser liberado até esta quinta-feira (8).
Nas imagens, é possível observar que a estrutura para finalizar a estrada – que vai permitir o uso da rodovia nos dois sentidos até a conclusão dos reparos no trecho original, prevista para ocorrer em até 30 dias (contados a partir do último sábado, dia 3 de dezembro).
Na gravação é possível observar o trabalho de máquinas escavadeiras e de um caminhão transportando o material utilizado para a sustentação do desvio. O trabalho é realizado pela Eco101. O trecho é o único que permanece interditado na BR 101.
Desvio provisório em trecho da BR 101, em Aracruz, deve ficar pronto nesta quinta-feira (8), informou a Eco 101
Desvio provisório em trecho da BR 101, em Aracruz, deve ficar pronto nesta quinta-feira (8), informou a Eco 101 Crédito: Cristian Miranda
Outro ponto da rodovia que estava interditado na última segunda-feira (5) por conta de um alagamento, no km 162,7, em Linhares, foi liberado na manhã desta terça-feira. Há ainda água na pista, mas carros e motos já conseguem passar pelo local, mesmo que com lentidão.

Bloqueio na BR 259

Já na altura do km 36 da BR 259, em Baunilha, Colatina, com interdição total devido a uma erosão na pista, as obras começaram na tarde desta segunda-feira (5), com previsão para serem finalizadas em uma semana, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
Segue a orientação para pegar o desvio no km 31, pelo trevo da comunidade de Boapaba, que dá acesso a ES 357. Depois, o motorista pega a ES 080, que dá acesso à região central de Colatina.

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