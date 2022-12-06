BR 101: vídeo mostra obra de desvio em trecho interditado em Aracruz

Na gravação é possível observar o trabalho de máquinas escavadeiras e de um caminhão transportando o material utilizado para a sustentação do desvio. O trabalho é realizado pela Eco101. O trecho é o único que permanece interditado na BR 101.

Desvio provisório em trecho da BR 101, em Aracruz, deve ficar pronto nesta quinta-feira (8), informou a Eco 101 Crédito: Cristian Miranda

Outro ponto da rodovia que estava interditado na última segunda-feira (5) por conta de um alagamento, no km 162,7, em Linhares, foi liberado na manhã desta terça-feira. Há ainda água na pista, mas carros e motos já conseguem passar pelo local, mesmo que com lentidão.

Bloqueio na BR 259

Já na altura do km 36 da BR 259, em Baunilha, Colatina, com interdição total devido a uma erosão na pista , as obras começaram na tarde desta segunda-feira (5), com previsão para serem finalizadas em uma semana, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).