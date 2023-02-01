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Congresso

Presidência do Senado: como votarão os senadores do ES

A votação é secreta, mas os senadores que representam o Espírito Santo já declararam publicamente quem irão apoiar na disputa. Até o momento, há dois candidatos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 fev 2023 às 11:17

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 11:17

Depois da posse dos 27 senadores — um de cada Estado e do Distrito Federal — na tarde desta quarta-feira (1º), os parlamentares elegerão o novo presidente do Senado. A votação é secreta, mas os senadores que representam o Espírito Santo já declararam publicamente quem irão apoiar na disputa.
Até o momento, dois candidatos disputam oficialmente o cargo: o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD–MG), e Rogério Marinho (PL–RN). Será eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, 41 do total de 81 senadores. Se nenhum candidato receber esse apoio, o que nunca ocorreu, os dois mais votados vão para um segundo turno.
Senadores do ES já declararam voto para presidência do Senado
Senadores do ES já declararam voto para presidência do Senado Crédito: Montagem: Caroline Freitas
Os candidatos ao cargo defendem suas propostas na tribuna e, logo depois, é realizada a votação secreta, com uso de cédula. O mandato do presidente, que também responde pela Presidência do Congresso Nacional, é de dois anos.
Em postagem nas redes sociais, Magno Malta (PL), que toma posse nesta quarta (1), declarou que lutará “pela vitória de Rogerio Marinho para continuarmos participando ativamente das políticas do nosso país. Comprometidos com as nossas pautas, e firmes para um futuro melhor para o Brasil.”
O candidato bolsonarista também é apoiado por Marcos Do Val (Podemos), que disse tratar-se de um “anseio dos capixabas”.
 Fabiano Contarato (PT), que é o novo líder da bancada petista no Senado, apoiará a reeleição de Rodrigo Pacheco, que também conta com apoio do governo federal. Entre as justificativas, ele elencou a postura de Pacheco durante os atos antidemocráticos.
“O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou um comportamento em defesa da democracia irrefutável. Eu acho que o melhor terreno para plantar e colher direitos é a democracia. Então, em momentos decisivos, ele, como presidente do Senado, teve uma atuação firme”, disse. “Neste momento, a bancada do PT no Senado defende, obviamente, a reeleição do presidente, senador Rodrigo Pacheco”, declarou.
*Com informações da Agência Brasil

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