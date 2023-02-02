Valdemar diz à PF que 'minuta na casa de todo mundo' foi metáfora

Ele afirmou que "recebeu duas ou três propostas dessas" sem identificação e que ao dizer que "esses documentos tinham na casa de todo mundo", que não quis defender ninguém.

Valdemar Costa Neto entregou seu celular à polícia para ser periciado Crédito: Agência Brasil

Valdemar disse também aos investigadores que falou de "forma genérica", uma "força de expressão", e que após receber essas propostas "simplesmente 'moía'", em uma referência a picotá-las em uma trituradora de papeis.

Uma cópia de uma minuta para que Bolsonaro decretasse o Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , visando mudar o resultado das eleições , foi apreendida pela PF na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres.