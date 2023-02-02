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Minutas do golpe

Valdemar diz à PF que 'minuta na casa de todo mundo' foi metáfora

Presidente do PL disse à Polícia Federal que falou de "forma genérica", em entrevista, sobre existência de vários documentos de teor golpista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2023 às 19:46

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 19:46

BRASÍLIA - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à Polícia Federal que foi uma "metáfora" a declaração que deu durante uma entrevista sobre a existência de propostas de minutas de teor golpista em poder de autoridades ligadas aos governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ele afirmou que "recebeu duas ou três propostas dessas" sem identificação e que ao dizer que "esses documentos tinham na casa de todo mundo", que não quis defender ninguém.
Valdemar Costa Neto, presidente do PL
Valdemar Costa Neto entregou seu celular à polícia para ser periciado Crédito: Agência Brasil
Valdemar disse também aos investigadores que falou de "forma genérica", uma "força de expressão", e que após receber essas propostas "simplesmente 'moía'", em uma referência a picotá-las em uma trituradora de papeis.
Uma cópia de uma minuta para que Bolsonaro decretasse o Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), visando mudar o resultado das eleições, foi apreendida pela PF na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres.
O dirigente do PL entregou seu celular espontaneamente à polícia para ser periciado.

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