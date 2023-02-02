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Acusado de traição

Provocação do MBL foi estopim para Marcos do Val revelar plano golpista

Senador capixaba foi incluído em lista de supostos traidores após eleição para presidência do Senado. Após ação, Do Val fez uma live e post com revelações, afirmando ainda que deixaria a vida política
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2023 às 14:02

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:02

Post com banner do MBL sobre eleição no Senado acusava Do Val de traição
Post com banner do MBL sobre eleição no Senado acusava Do Val de traição Crédito: Reprodução/Redes sociais
Uma provocação feita pelo Movimento Brasil Livre (MBL) foi o estopim para que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) revelasse a suposta tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de cooptá-lo para um golpe e falar em se afastar do Senado.
Nesta quarta-feira (1º), o movimento passou a circular em suas redes sociais uma lista de senadores "traidores", por defenderem a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência da Casa. O MBL fez campanha por Rogério Marinho (PL-RN).
Do Val, porém, declarou antecipadamente voto em Marinho. No entanto, após o resultado da votação, cumprimentou Pacheco pela vitória. A foto do encontro viralizou, com impulso do MBL. A partir de então, o senador entrou na mira das críticas de bolsonaristas, que o chamavam de traidor.
Foi após ser incluído na relação de "traidores" que o capixaba não se conformou e iniciou uma live para rebater a acusação na madrugada desta quinta-feira (2).

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Durante a transmissão, dois dos líderes nacionais do MBL, Renan Santos e Arthur do Val (sem parentesco com o senador), pediram para participar da conversa e passaram a sustentar a informação.
Seguiu-se uma longa discussão que alternou momentos mais calmos e outros acalorados. O senador, então, fez a revelação sobre a suposta proposta do ex-presidente.
Disse também que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria articulado para que a votação para presidente do Senado fosse secreta, de modo a facilitar traições a Pacheco.
Pouco após o encerramento da live, o senador publicou em suas redes mostrando descontentamento com a política, em função das críticas que recebia, e que iria se afastar do Senado e da vida política.

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