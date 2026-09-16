Precisamos preparar o ES para um novo ciclo de desenvolvimento

Esses empreendimentos movimentam amplas cadeias de fornecedores, atraem trabalhadores, ampliam a circulação de pessoas e mercadorias e criam novas demandas por infraestrutura, habitação, mobilidade, educação, saúde e serviços em geral. Por isso, precisamos pensar desde já nas consequências desse novo ciclo.





Como serão nossas cidades daqui a 10 ou 15 anos? Como vamos organizar os novos polos de desenvolvimento? Como garantir mobilidade e infraestrutura adequadas? Como formar os profissionais do estado que ocuparão os empregos que serão criados? Como preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, criar condições para a instalação de novos empreendimentos? E, principalmente, como fazer com que o crescimento econômico se traduza em oportunidades e qualidade de vida para a população?





São perguntas que não podem ser respondidas depois: precisamos antecipá-las. A capacidade de planejar é uma das razões pelas quais o Espírito Santo conseguiu construir, ao longo das últimas décadas, uma trajetória diferenciada.





O Estado aprendeu que planejamento não é algo restrito a um governo ou a uma administração: é uma construção de longo prazo, que envolve a sociedade organizada e é capaz de atravessar ciclos eleitorais, orientando as grandes decisões do Estado a partir de objetivos comuns.





Um novo ciclo de investimentos também exige que pensemos a infraestrutura para além das necessidades atuais. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia e conectividade precisam acompanhar o crescimento da economia.





Especialmente após a reforma tributária, a logística, a infraestrutura e a capacidade de inovação são fundamentais para a competitividade do Espírito Santo.



