AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Gilmar a Mendonça: 'É impressionante a desfaçatez desse sujeito'
Julgamento no STF

Gilmar a Mendonça: 'É impressionante a desfaçatez desse sujeito'

Sessão no Supremo foi marcada por discussão entre os ministros, após manifestação de Paulo Gonet, da PGR

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 19:57

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

15 set 2026 às 19:57

BRASÍLIA - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e André Mendonça voltaram a discutir durante a sessão da Corte desta terça-feira (15), destinada a analisar a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.


Após a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que negou envolvimento com Vorcaro, Mendonça pediu a palavra e disse: "Dr. Paulo, eu tento ser justo. Ninguém gostaria de estar aqui. Nós estamos aqui por dever de ofício. E a gente pode até avaliar se 'ah, não devia ter feito isso', talvez hoje conhecendo os fatos..."


Neste momento, Gilmar interrompeu o colega e afirmou: "É impressionante, presidente, que uma pessoa da estatura do Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação. Isto sim é leviandade. O sujeito investido de um sentimento policialesco, junto com seus delegados. É impressionante a desfaçatez desse sujeito". 


Mendonça, então, gritou: "A desfaçatez de Vossa Excelência. Me respeite."

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosinei Coutinho/STF

Diante do embate no plenário, o ministro Flávio Dino afirmou que pediria vista do processo e acusou o presidente do STF, Edson Fachin, de omissão ao não coibir os bate-bocas: "Vossa Excelência (Fachin) está assistindo a isso há horas e está transformando o Supremo nas próximas semanas, quiçá meses, neste debate".

Dino continuou: "Nós não temos condições de deliberar, o clima é daí para pior (...) A 15 dias de uma eleição, o Tribunal se expor a isso e veja: sem ponto final, presidente. Acho que Vossa Excelência não se deu conta disso, porque Vossa Excelência, além de marcar esta sessão desastrada, ainda marcou outra na próxima semana." 


O ministro fez referência à sessão marcada para o próximo dia 23, que vai analisar o processo em que Moraes acusa Mendonça de irregularidades.

Mesmo com o pedido de vista, os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia anteciparam seus votos na análise da questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes sobre se Fachin poderia ter retirado Mendonça da relatoria do processo contra Moraes. A Corte também discutiu se o procedimento contra o relator do inquérito do Master deveria tramitar conjuntamente com o caso de Moraes.

Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes acompanharam o decano na questão de ordem, enquanto Fachin, Mendonça, Fux e Cármen Lúcia votaram contra. Dino já havia se manifestado favoravelmente, mas, em razão de seu pedido de vista, o voto não foi computado. Diante disso, o placar terminou em 4 a 3 pela rejeição da questão de ordem.

Leia Mais Sobre o Caso 

Fachin suspende sessão no STF sem decidir sobre análise de casos Moraes e Mendonça

Veja o que dizem mensagens no celular de Vorcaro sobre André Mendonça e filhos de Fux e Kassio

Vorcaro foi chamado a coquetel de instituto de Mendonça com 'poucos convidados', indicam mensagens

Bate-bocas, saída de Kassio e críticas a Fachin: o que aconteceu no STF pela manhã

Moraes acusa Mendonça de usar PF para inclui-lo em delação, e ministro rebate

Gilmar acusa Mendonça de usar caso Master para interferir em eleição

Mendonça explica ao STF ordem para identificar pessoas em relatório da PF que cita Alexandre de Moraes

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gilmar mendes André Mendonça STF Flavio Dino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idosa de 68 anos sofre politrauma após ser atingida por árvore em Ibatiba
Idosa é atingida por coqueiro em Ibatiba e levada de helicóptero a Vitória
Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata
Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata
Tombo Chocolate na feira Cacau Fest!, realizada em Linhares
Tombo do Chocolate e receitas com cacau são destaque em evento no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados