Tombo do Chocolate e receitas com cacau são destaque em evento no Norte do ES

*As informações abaixo são de inteira responsabilidade dos organizadores do evento e estão sujeitas a alterações de última hora.





Quarta-feira (16/09)

17h - Abertura da feira - expositores e chocolaterias

18h - Apresentação artística: Márcia Alves

18h15 - Solenidade de abertura e premiação do Concurso de Desenho

19h - Tombo do chocolate

19h30 - Cerimônia de premiação do 10º Concurso de Amêndoas do Cacau Capixaba, com a partiocipação de Adriana Reis (CIC Ilhéus)

22h - Encerramento

Quinta-feira (17/09)

13h - Abertura da feira - expositores e chocolaterias

13h30 - Palestra Qualidade das Amêndoas, com Adriana Reis, bióloga, doutora em biotecnologia de microrganismos (auditório)

14h30 - Aula-show com o chef Júnior França - Receita: filé de peixe empanado na tapioca com molho de chocolate e massa ao molho de mel de cacau

15h às 15h30 - Mesa redonda O Futuro do Cacau Fino Brasileiro, conduzida por Adriana Reis, com a participação dos cacauicultores Emir de Macedo Gomes Filho, Ana Claudia Rigoni, Maria Loss, Françoise Burnier e José Carlos Neres (auditório)

16h às 16h40 - Palestra Alta Produtividade e Qualidade: o Futuro da Cacauicultura/ Missão Capixaba ao Pará, com Wilson Marchiori, analista do Sebrae, e a produtora Érica Rangel (auditório)

16h30 - Aula-show com a chef Flávia Sperandio. Receita: brownie de chocolate 80% com gelato de chocolate branco

17h - Palestra Futuro da Comercialização do Cacau Capixaba, com Michel Tesch Simon (auditório)

18h - Palestra Cacau Protegido, Chocolate Garantido: Alerta e Prevenção Contra a Monilíase e Outras Pragas Quarentenárias, com Sandra Martins (auditório)

18h - Aula-show com Mírian Rocha.Temas: Petit fours, chocolateria moderna, texturas e sabores e técnicas práticas em crocantes

19h - Tombo do chocolate

22h - Encerramento

Sexta-feira (18/09)

10h às 12h30 - Minicurso de análise sensorial - requisito fundamental na definição da qualidade do cacau fino, com Pedro Goulart, da Selah Chocolate de Origem

13h - Abertura da feira

13h30 - Palestra Cacau de Alta Produtividade - Como Construir Lavouras de Cacau de Alto Desempenho, com Elaine Silva

14h30 - Aula-show com o chef Júnior França. Receita: hambúrguer de costela, geleia de bacon com chocolate e vinagrete de cacau verde

15h - Palestra Custos de Produção na Cultura do Cacau, com Hélder Ribeiro (auditório)

15h às 16h - Minicurso de degustação de chocolate - workshop infantil com Pedro Goulart, da Selah Chocolate de Origem

16h30 - Palestra Qualidade de Mudas - Do Viveiro ao Plantio, com Raimundo de Oliveira Cruz Neto (auditório)

16h30 - Aula-show com a chef Mariana Valente - Receita: cookie de chocolate com nibs de cacau

18h - Palestra Cacau 500@ na Prática: Implantação, Manejo e Renovação do Cacaueiro para Alta Produtividade, com Rosenilton Klecius Araújo (auditório)

18h - Aula-show infantil com a chef Ariela Brasil (Manjar Ateliê). Receita: Palha Italiana de Cookies com Chocolate e Leite em Pó

19h30 - Tombo do chocolate

20h - Concurso Rainha do Cacau 2026

22h - Encerramento

Sábado (19/09)

11h - Abertura da feira - expositores e chocolaterias

13h30 - Palestra Programa de Certificação do Cacau - O Alinhamento Necessário ao Mercado Internacional, com José Roberto Macedo Fontes (auditório)

14h30 - Aula-show com a chef Mariana Valente - Brincando com Chocolateria de Verdade: Hoje Vai Ter Muffin!

15h - Mesa-redonda Da Amêndoa ao Chocolate, mediada por Mirian Rocha, com Pedro Goulart e Pedro Pio

16h30 - Palestra Tendências do Mundo do Chocolate, com Mirian Rocha

16h30 - Aula-show Criações Artísticas com Bombons Zero Açúcar, com a chef Sulamita Oliveira

17h30 às 19h30 - Minicurso de análise sensorial, requisito fundamental na definição da qualidade do cacau fino, com Pedro Goulart, da Selah Chocolate de Origem

18h - Palestra: EUDR na prática - Impactos e Oportunidades para a Cacauicultura Capixaba, com André Scampini (auditório)

19h - Tombo do Chocolate

19h30 - Cerimônia de Premiação do 3º Concurso de Chocolate (auditório)