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Tombo do Chocolate e receitas com cacau são destaque em evento no Norte do ES

Quarta edição do Cacau Fest! acontece de 16 a 19 de setembro, no Shopping Pátio Mix, em Linhares
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 19:10

Tombo Chocolate na feira Cacau Fest!, realizada em Linhares
O tombo do chocolate acontecerá nos quatro dias de evento. Foto: Daniel Bittencourt

Referência capixaba no Brasil quando o assunto é produção de cacau com amêndoas de alta qualidade, Linhares será palco de mais uma edição do Cacau Fest!, que vai reunir cacauicultores, chefs, chocolateiros, especialistas no tema e apaixonados por chocolate no Shopping Pátio Mix, de 16 a 19 de setembro. 


O evento traz em destaque o Tombo do Chocolate, inspirado no já tradicional Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante. O ritual em torno do doce acontecerá sempre às 19h, nos quatro dias de programação, com direito a degustação.


A entrada do Cacau Fest! é gratuita e o credenciamento pode ser feito pelo perfil de Instagram da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (@acau.es).  

Chef Sulamita Oliveira no evento Cacau Fest!, realizado em Linhares
A chef Sulamita Oliveira dará aula sobre chocolates artísticos zero açúcar. Foto: Daniel Bittencourt

No espaço Cooking Show, dedicado ao tema Cacau e Chocolates de Origem na Gastronomia, chefs e confeiteiros apresentarão uma variedade de pratos doces e salgados preparados com cacau e chocolate, as grandes estrelas do festival.

 

Peixe na tapioca com molho de chocolate e hambúrguer de costela com geleia de bacon e chocolate e vinagrete de cacau verde estão entre as criações cujo preparo será demonstrado ao vivo pelos profissionais.   


Também farão parte da programação a escolha da Rainha do Cacau, o 3º Concurso Nacional do Chocolate e a premiação do Concurso de Qualidade das Amêndoas de Cacau Capixaba.

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Programação*: 

*As informações abaixo são de inteira responsabilidade dos organizadores do evento e estão sujeitas a alterações de última hora.


Quarta-feira (16/09)

17h - Abertura da feira - expositores e chocolaterias

18h - Apresentação artística: Márcia Alves

18h15 - Solenidade de abertura e premiação do Concurso de Desenho

19h - Tombo do chocolate

19h30 - Cerimônia de premiação do 10º Concurso de Amêndoas do Cacau Capixaba, com a partiocipação de Adriana Reis (CIC Ilhéus)

22h - Encerramento

 

Quinta-feira (17/09)

13h - Abertura da feira - expositores e chocolaterias

13h30 - Palestra Qualidade das Amêndoas, com Adriana Reis, bióloga, doutora em biotecnologia de microrganismos (auditório) 

14h30 - Aula-show com o chef Júnior França - Receita: filé de peixe empanado na tapioca com molho de chocolate e massa ao molho de mel de cacau

15h às 15h30 - Mesa redonda O Futuro do Cacau Fino Brasileiro, conduzida por Adriana Reis, com a participação dos cacauicultores Emir de Macedo Gomes Filho, Ana Claudia Rigoni, Maria Loss, Françoise Burnier e José Carlos Neres (auditório)

16h às 16h40 - Palestra Alta Produtividade e Qualidade: o Futuro da Cacauicultura/ Missão Capixaba ao Pará, com Wilson Marchiori, analista do Sebrae, e a produtora Érica Rangel (auditório)

16h30 - Aula-show com a chef Flávia Sperandio. Receita: brownie de chocolate 80% com gelato de chocolate branco

17h - Palestra Futuro da Comercialização do Cacau Capixaba, com Michel Tesch Simon (auditório)

18h - Palestra Cacau Protegido, Chocolate Garantido: Alerta e Prevenção Contra a Monilíase e Outras Pragas Quarentenárias, com Sandra Martins (auditório)

18h - Aula-show com Mírian Rocha.Temas: Petit fours, chocolateria moderna, texturas e sabores e técnicas práticas em crocantes

19h - Tombo do chocolate

22h - Encerramento

 

Sexta-feira (18/09)

10h às 12h30 - Minicurso de análise sensorial - requisito fundamental na definição da qualidade do cacau fino, com Pedro Goulart, da Selah Chocolate de Origem 

13h - Abertura da feira

13h30 - Palestra Cacau de Alta Produtividade - Como Construir Lavouras de Cacau de Alto Desempenho, com Elaine Silva

14h30 - Aula-show com o chef Júnior França. Receita: hambúrguer de costela, geleia de bacon com chocolate e vinagrete de cacau verde

15h - Palestra Custos de Produção na Cultura do Cacau, com Hélder Ribeiro (auditório)

15h às 16h - Minicurso de degustação de chocolate - workshop infantil com Pedro Goulart, da Selah Chocolate de Origem 

16h30 - Palestra Qualidade de Mudas - Do Viveiro ao Plantio, com Raimundo de Oliveira Cruz Neto (auditório)

16h30 - Aula-show com a chef Mariana Valente - Receita: cookie de chocolate com nibs de cacau

18h - Palestra Cacau 500@ na Prática: Implantação, Manejo e Renovação do Cacaueiro para Alta Produtividade, com Rosenilton Klecius Araújo (auditório)

18h - Aula-show infantil com a chef Ariela Brasil (Manjar Ateliê). Receita: Palha Italiana de Cookies com Chocolate e Leite em Pó

19h30 - Tombo do chocolate

20h - Concurso Rainha do Cacau 2026

22h - Encerramento

 

Sábado (19/09)

11h - Abertura da feira - expositores e chocolaterias

13h30 - Palestra Programa de Certificação do Cacau - O Alinhamento Necessário ao Mercado Internacional, com José Roberto Macedo Fontes (auditório) 

14h30 - Aula-show com a chef Mariana Valente - Brincando com Chocolateria de Verdade: Hoje Vai Ter Muffin!

15h - Mesa-redonda Da Amêndoa ao Chocolate, mediada por Mirian Rocha, com Pedro Goulart e Pedro Pio

16h30 - Palestra Tendências do Mundo do Chocolate, com Mirian Rocha

16h30 - Aula-show Criações Artísticas com Bombons Zero Açúcar, com a chef Sulamita Oliveira

17h30 às 19h30 - Minicurso de análise sensorial, requisito fundamental na definição da qualidade do cacau fino, com Pedro Goulart, da Selah Chocolate de Origem

18h - Palestra: EUDR na prática - Impactos e Oportunidades para a Cacauicultura Capixaba, com André Scampini (auditório)

19h - Tombo do Chocolate

19h30 - Cerimônia de Premiação do 3º Concurso de Chocolate (auditório)

CACAU FEST! - 4ª EDIÇÃO 

Quando: de 16 a 19 de setembro de 2026 

Onde: Shopping Pátio Mix. Av. Cerejeira, 300, Bairro Movelar, Linhares

Entrada gratuita

Credenciamento e mais informações: @acau.es.

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