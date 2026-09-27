Petróleo e gás: ES larga na frente na nova fronteira do descomissionamento

Ao mesmo tempo em que a extração de óleo cresce, o Estado conta com 26 projetos de descomissionamento aprovados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que juntos representam quase R$ 5 bilhões em investimentos previstos para os próximos anos. Esse volume impulsionará um movimento consistente, capaz de atrair empresas especializadas e posicionar o Estado como referência nacional.





O Espírito Santo dispõe, ainda, de infraestrutura compatível com essa nova fronteira de oportunidades, com portos e estaleiros aptos a operar atividades de desmantelamento, reciclagem e logística avançada. Soma-se a isso uma base industrial diversificada, com competências consolidadas nas áreas metalmecânica, logística e ambiental, que há décadas atende o setor de petróleo e gás. O descomissionamento mobiliza exatamente essas cadeias e representa uma oportunidade concreta para a qual o Espírito Santo está preparado.





Mas transformar potencial em realidade exige posicionamento estratégico. É preciso que a sociedade capixaba se apresente de forma clara e coordenada nos principais fóruns de decisão e debate, nacionais e internacionais, indicando o Espírito Santo como um território competitivo e confiável para receber esses investimentos.





Hoje, quase duas décadas depois da extração do primeiro óleo do pré-sal no Brasil – em setembro de 2028, no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, no Espírito Santo –, o Estado tem novamente a chance de ser pioneiro, de se tornar o primeiro a estruturar, de forma sistemática, a cadeia de descomissionamento offshore.





Nesse sentido, demos passos concretos ao longo do último ano. Há dois anos, iniciamos a prospecção de parceiros estratégicos e realizamos, no ano passado, missões técnicas com indústrias capixabas à Europa, onde conhecemos empresas que atuam no Mar do Norte, uma das regiões mais avançadas e exigentes do mundo em descomissionamento.





Esse movimento resultou na assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a Decom Mission, organização do Reino Unido dedicada às operações de fim de vida no setor de energia. E, em março, recebemos uma comitiva europeia para, além de conhecer o Estado, discutir o tema em território capixaba durante o Fórum Internacional de Descomissionamento.





Sabemos que a cooperação amplia o acesso a conhecimento, tecnologia e oportunidades de negócios para empresas capixabas, fortalecendo a inserção internacional da nossa indústria. Agora, avançamos para uma nova etapa: transformar articulação, conhecimento e intenção em projetos estruturados, capazes de gerar escala, atrair investimentos e consolidar o Espírito Santo como hub nacional do descomissionamento. Isso passa por planejamento, governança, segurança jurídica e integração entre setor público, iniciativa privada e instituições de apoio à indústria.