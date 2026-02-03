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Economia e Negócios

Espírito Santo fecha 2025 como segundo maior produtor de petróleo do Brasil

Esse é o assunto do comentarista Abdo Filho

Publicado em 03 de Fevereiro de 2026 às 11:19

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

03 fev 2026 às 11:19
Anna Nery
Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que depois de seis anos, o Espírito Santo retomou o posto de segundo maior produtor de petróleo do Brasil, à frente de São Paulo. A Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) divulgou, na segunda-feira (02), os dados consolidados de 2025 que mostram uma produção total, no decorrer do ano em território capixaba, de 70,45 milhões de barris, 24,3% acima dos 56,65 milhões de 2024.
Assim, os campos do Espírito Santo responderam por 5,12% da produção brasileira, um pouco a mais que os 4,89% de São Paulo. Importante frisar que a produção de petróleo do país bateu recorde histórico em 2025: média de 3,77 milhões de barris por dia, 12,3% acima de 2024. O acumulado nacional ficou em 1,376 bilhão de barris de óleo.
A produção capixaba cresceu e o Estado reassumiu o posto de segundo maior produtor brasileiro. Ótimas notícias, sem dúvida, mas é importante olharmos com um pouco mais de distanciamento. Em 2021, o Espírito Santo respondia por 7,25% da produção nacional e São Paulo por 9,36%. Ou seja, os dois estão em um cenário de perda de participação. O Rio de Janeiro, por sua vez, saiu de 80,6%, em 2021, para 87,8%, no ano passado. Ou seja, o Rio, Estado com a indústria de petróleo e gás mais consolidado do Brasil, é quem está, de longe, puxando o aumento de produção dos últimos anos. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 03-02-26.mp3

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