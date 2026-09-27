Três homens são presos com 130 kg de cocaína em galpão na Serra

Três homens foram presos em flagrante com cerca de 130 quilos de cocaína em um galpão na Serra, no sábado (26). Segundo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES), os suspeitos foram detidos por tráfico de drogas durante uma ação conjunta com a Companhia Independente de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado (CIOE), da Polícia Militar.





Os homens foram flagrados por uma equipe da CIOE dentro do galpão, onde, de acordo com as forças de segurança, estavam em posse da droga. Além da cocaína, foram apreendidos três aparelhos celulares e um tablet.





* A FICCO/ES é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e pelas Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.