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Deu ruim

Sem habilitação, Dudu Camargo bate o carro e vai para delegacia

Acidente de trânsito ocorreu no último domingo

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:00
O apresentador Dudu Camargo
O apresentador Dudu Camargo Crédito: Instagram/dudu_camargooficial
O apresentador Dudu Camargo, 22, esteve envolvido em um acidente de trânsito na manhã do último domingo (18). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a colisão ocorreu na zona oeste da cidade e ninguém ficou ferido.
O apresentador do telejornal Primeiro Impacto (SBT) dirigia um carro da Mercedes Benz quando colidiu com uma moto, de um sapateiro de 21 anos, entre a Avenida Morumbi e a Rua Alvarenga, no bairro Morumbi. A SSP-SP informa que nenhum dos motoristas possui habilitação para conduzir seus veículos.
A polícia militar foi chamada ao local e constatou que, além de Camargo não possuir habilitação, seu veículo está com o licenciamento atrasado. Já o sapateiro, possui apenas habilitação para a categoria B, que permite a condução de veículos com quatro rodas e não de ciclomotores.
Os dois foram encaminhados para o 89º DP (Jardim Taboão). Na delegacia, o jornalista disse que "trafegava com seu veículo pela Avenida Morumbi e, quando passou no sinal verde para cruzar a Rua Alvarenga, teve seu veículo atingido lateralmente pelo ciclomotor", segundo o comunicado da SSP-SP.
Já o sapateiro afirmou que "estava pela Alvarenga quando colidiu com a lateral do automóvel. Ele contou que apenas sofreu escoriações e foi atendido no local pelo Resgate". Os dois assinaram um termo circunstanciado pelo choque e dirigir sem permissão ou habilitação, encaminhado ao JECRIM (Juizado Especial Criminal).
Procurados, Dudu Camargo e o SBT ainda não se pronunciaram sobre o acidente até a publicação desta matéria.

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