Silvio Santos põe Dudu Camargo na edição vespertina do Primeiro Impacto

Dudu Camargo no Teleton 2019 Crédito: Divulgação

O apresentador Dudu Camargo, 21, foi promovido ao posto de comandante da edição vespertina do Primeiro Impacto (SBT), ao vivo. A decisão vale, a princípio, para a edição desta quarta-feira (20), mas pode ser que ele permaneça no cargo, entre 12h e 15h15.

A reportagem apurou que há uma chance de o apresentador ficar no horário no lugar da jornalista Marcia Dantas, que voltaria a comandar apenas parte da edição matutina, entre 9h e 10h30.

Porém, os próximos atos de Silvio Santos no SBT são uma incógnita, já que o momento é de mudanças e de incertezas por causa da pandemia e das constantes mudanças de programação das emissoras.

A entrada de Dudu Camargo na edição vespertina da atração também seria uma estratégia para tentar entregar uma audiência maior para o Triturando e alavancar o horário.

O Primeiro Impacto é um programa que de fato chama a atenção. Depois de ser afastado das suas funções no SBT no início de abril por sugerir que infectados com o novo coronavírus deveriam ser enviados para um campo de concentração, Marcão do Povo voltou ao comando do jornalístico no dia 27 de abril.