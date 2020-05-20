Silvio Santos põe Dudu Camargo na edição vespertina do Primeiro Impacto

O apresentador Dudu Camargo, 21, foi promovido ao posto de comandante da edição vespertina do Primeiro Impacto (SBT), ao vivo. A decisão vale, a princípio, para a edição desta quarta-feira (20), mas pode ser que ele permaneça no cargo, entre 12h e 15h15.
A reportagem apurou que há uma chance de o apresentador ficar no horário no lugar da jornalista Marcia Dantas, que voltaria a comandar apenas parte da edição matutina, entre 9h e 10h30.
Porém, os próximos atos de Silvio Santos no SBT são uma incógnita, já que o momento é de mudanças e de incertezas por causa da pandemia e das constantes mudanças de programação das emissoras.
A entrada de Dudu Camargo na edição vespertina da atração também seria uma estratégia para tentar entregar uma audiência maior para o Triturando e alavancar o horário.
O Primeiro Impacto é um programa que de fato chama a atenção. Depois de ser afastado das suas funções no SBT no início de abril por sugerir que infectados com o novo coronavírus deveriam ser enviados para um campo de concentração, Marcão do Povo voltou ao comando do jornalístico no dia 27 de abril.
Silvio Santos tem gostado de promover mudanças no SBT. A ex-BBB Ana Paula Renault foi efetivada no Triturando, programa que substituiu o Fofocalizando, ao lado de Gabriel Cartolano, sob o comando de Chris Flores. Mara e Lívia Andrade ficaram de fora do programa e aguardam novas instruções da direção da casa.