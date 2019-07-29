Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa

Silvio Santos levou o auditório de seu programa dominical às risadas ao brincar com a sexualidade de seu funcionário Dudu Camargo. Há algum tempo, para quem não lembra, um jovem decidiu abrir o jogo, disse que era namorado do jornalista e causou maior frisson na web.
Passadas as polêmicas, neste domingo (28) a orientação sexual do jovem voltou a ser tema de debate. "Já me disseram que você não gosta de galinha, gosta mais de pinto", disse Silvio ao jornalista. Em seguida, continuou: "Podemos comprar um pinto e esperar crescer até virar um galo".
Ainda durante o Jogo dos 3 Pontos, Silvio falou: "Ninguém tem culpa de você gostar de pinto grande, não de pinto pequeno".