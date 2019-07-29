Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa

Dudu Camargo e Marcão do Povo foram os convidados de Silvio Santos para o Jogo dos 3 Pontinhos em programa do SBT

Passadas as polêmicas, neste domingo (28) a orientação sexual do jovem voltou a ser tema de debate. "Já me disseram que você não gosta de galinha, gosta mais de pinto", disse Silvio ao jornalista. Em seguida, continuou: "Podemos comprar um pinto e esperar crescer até virar um galo".