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"Pinto ou galinha?"

Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa

Dono do SBT brincou e alertou o jovem: "Disseram que você gosta mais de pinto"
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

29 jul 2019 às 12:13

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 12:13

Dudu Camargo e Marcão do Povo foram os convidados de Silvio Santos para o Jogo dos 3 Pontinhos em programa do SBT Crédito: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação
Silvio Santos levou o auditório de seu programa dominical às risadas ao brincar com a sexualidade de seu funcionário Dudu Camargo. Há algum tempo, para quem não lembra, um jovem decidiu abrir o jogo, disse que era namorado do jornalista e causou maior frisson na web. 
> Internautas descobrem mensagens amorosas de Dudu Camargo a jovem que o acusou de agressão
Passadas as polêmicas, neste domingo (28) a orientação sexual do jovem voltou a ser tema de debate. "Já me disseram que você não gosta de galinha, gosta mais de pinto", disse Silvio ao jornalista. Em seguida, continuou: "Podemos comprar um pinto e esperar crescer até virar um galo". 
Ainda durante o Jogo dos 3 Pontos, Silvio falou: "Ninguém tem culpa de você gostar de pinto grande, não de pinto pequeno". 

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