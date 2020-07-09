Polícia procura Dudu Camargo na sede do SBT, em São Paulo

Dudu Camargo foi intimado para depor na polícia de São Paulo Crédito: SBT

Sempre polêmico, Dudu Camargo se meteu em mais uma enrascada. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, dois policiais estiveram na sede do SBT, em Osasco (SP), nesta quinta-feira (9), à procura do apresentador do "Primeiro Impacto".

O DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da capital paulistana quer ouvi-lo com relação ao desaparecimento de um casal de fãs adolescentes que conversavam com ele pela internet.

A assessoria de imprensa do SBT, ainda de acordo com o jornal, confirma que a polícia esteve na emissora para falar com o jornalista. "Ele se mostrou tranquilo, mas nós não sabemos o teor do inquérito. É algo pessoal, não tem a ver com o SBT e, por isso, não iremos nos pronunciar", diz a emissora.

Dudu ganhou fama após ser descoberto por Sílvio Santos, em 2016. O "patrão", como Sílvio é chamado por seus colaboradores, logo o convidou para trabalhar em um dos noticiários da casa, mesmo o rapaz não tendo formação em jornalismo, o que desagradou alguns funcionários do canal. Desde então, Camargo se envolveu em diversas polêmicas.