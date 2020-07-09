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Polícia procura Dudu Camargo na sede do SBT, em São Paulo

Apresentador do 'Primeiro Impacto' foi intimado para depor em uma investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 18:55

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:55

Dudu Camargo foi intimado para depor na polícia de São Paulo Crédito: SBT
Sempre polêmico, Dudu Camargo se meteu em mais uma enrascada. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, dois policiais estiveram na sede do SBT, em Osasco (SP),  nesta quinta-feira (9), à procura do apresentador do "Primeiro Impacto".
O DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da capital paulistana quer ouvi-lo com relação ao desaparecimento de um casal de fãs adolescentes que conversavam com ele pela internet. 
A assessoria de imprensa do SBT, ainda de acordo com o jornal, confirma que a polícia esteve na emissora para falar com o jornalista. "Ele se mostrou tranquilo, mas nós não sabemos o teor do inquérito. É algo pessoal, não tem a ver com o SBT e, por isso, não iremos nos pronunciar", diz a emissora.

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Dudu ganhou fama após ser descoberto por Sílvio Santos, em 2016. O "patrão", como Sílvio é chamado por seus colaboradores, logo o convidou para trabalhar em um dos noticiários da casa, mesmo o rapaz não tendo formação em jornalismo, o que desagradou alguns funcionários do canal. Desde então, Camargo se envolveu em diversas polêmicas.
Uma das mais recentes, ocorreu no carnaval de 2020. A cantora Simony afirmou ter procurado a Delegacia da Mulher de São Paulo para relatar uma suposta importunação sexual por parte do apresentador durante a transmissão do carnaval da RedeTV!

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