Dinâmica especial

"De Conduru para a Capadócia", diz Arthur ao vencer prova no BBB 21

Capixaba ganhou uma viagem para a Turquia. Esta será sua a primeira viagem internacional

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2021 às 16:17
No BBB21, Arthur vence desafio Seara e ganha uma viagem internacional
No BBB21, Arthur vence desafio Seara e ganha prêmio especial — Foto: Globo Crédito: Globo
"De Conduru para a Capadócia", comemorou Arthur ao vencer o desafio da Seara, no BBB 21, na tarde desta sexta-feira (23). O capixaba foi premiado com uma viagem à Capadócia, na Turquia, com direito a passeio de balão.
Esta será a primeira viagem do capixaba, que vem ganhando apoio do público nos útlimos dias. No paredão desta quinta-feira (22), ele foi salvo enquanto João disse adeus ao reality.
Na dinâmica desta sexta-feira (23), os sete confinados deveriam pegar o máximo de bolinhas possível em uma cabine de vento e, depois, em uma cama elástica. O brother acumulou 58 bolinhas, saindo na frente de Pocah, Fiuk e Viih Tube, que empataram com 48.
Após a dinâmica, enquanto comiam os sanduíches, Arthur, Juliette e Pocah falaram sobre as provas que já venceram no BBB21. Animado, o capixaba diz que quer ser o campeão de tempo na Xepa. "Foi o que eu falei no meu discurso, eu estou aqui para competir por tudo, eu quero ficar mais tempo na Xepa, eu quero ficar pouco tempo no VIP...".
O que ele não esperava, era ver Juliette questionando seu comportamento quando não é escolhido para o Vip. "E é? Então por que você fica chorando quando está muito tempo na Xepa?", disse ela, complementando: "É por isso que eu tiro onda com a cara dele, porque ele dá uma de 'jogadorzão' e depois fica chorando".
Pocah saiu em defesa do amigo: "É porque não é fácil, ele passa por cima". Seguida pelo próprio Arthur dando sua justificativa: "Eu pego as adversidades e faço uma dificuldade. Igual o Monstro", explicou o instrutor de Crossfit. "É para chorar?", brincou a advogada e maquiadora.
Nesta quinta-feira (22), foi formado mais um paredão no BBB 21. Agora, estão na disputa pela permanência na casa os brothers Fiuk, Gil do Vigor e Viih Tube.

Veja Também

BBB 21: Famosos comemoram indicação de Viih Tube para o Paredão

Ídolo do Flamengo, Gabigol torce para capixaba Arthur ficar no BBB 21

Capixaba Arthur renasce no "BBB 21" e entra na briga por R$ 1,5 milhão

