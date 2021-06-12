Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Portugal

Giovanna Ewbank deixa o Brasil e leva filhos à Europa para ficar com Gagliasso

A atriz compartilhou com os fãs que deixou o Brasil rumo a Portugal, com os filhos Titi, Bless e Zyan, para ficar próxima de Bruno Gagliasso, que está morando na Espanha devido a compromissos da carreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2021 às 10:00

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 10:00

Giovanna Ewbank com os filhos
A atriz compartilhou com os fãs que deixou o Brasil rumo a Portugal, com os filhos Titi, Bless e Zyan Crédito: @Giovannaewbank
Em uma publicação do Instagram, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank anunciou: "Nosso novo lar. Sim, meus amores, é verdade! Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do @brunogagliasso e morrendo de saudades!".
A cidade escolhida está a uma hora de distância de Madri, onde Gagliasso está filmando a série "Santo", produção espanhola da Netflix sobre dois policiais que tentam capturar o maior traficante do mundo. O ator, e agora também a família, devem ficar em solo europeu até setembro.
"Sempre fui apaixonada por Portugal e o fato de a pandemia estar mais controlada por aqui nos ajudou muito nessa decisão. Agora estamos a só uma horinha de distância e muito mais felizes", escreveu Ewbank.
Ela aproveitou para tranquilizar os fãs que acompanham seu canal de vídeos, dizendo que continuará a gravar mesmo em outro país. "Só preciso me organizar e estabilizar para começarmos as gravações novamente. Vocês vão amar o que tenho programado pra vocês", afirmou.
"Vou mostrar as novidades e receber meus convidados virtualmente, como já estava fazendo. Nem preciso dizer como estamos felizes com nossa família unida novamente, né?"

Veja Também

Apresentador da GloboNews perde memória após acidente: "Já estou bem"

"Parceira de vida", Túlio Gadêlha se declara para Fátima no "Encontro"

Juliette confirma presença em live de Wesley Safadão com Alceu Valença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados