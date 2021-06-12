Giovanna Ewbank deixa o Brasil e leva filhos à Europa para ficar com Gagliasso

A atriz compartilhou com os fãs que deixou o Brasil rumo a Portugal, com os filhos Titi, Bless e Zyan Crédito: @Giovannaewbank

Em uma publicação do Instagram, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank anunciou: "Nosso novo lar. Sim, meus amores, é verdade! Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do @brunogagliasso e morrendo de saudades!".

A cidade escolhida está a uma hora de distância de Madri, onde Gagliasso está filmando a série "Santo", produção espanhola da Netflix sobre dois policiais que tentam capturar o maior traficante do mundo. O ator, e agora também a família, devem ficar em solo europeu até setembro.

"Sempre fui apaixonada por Portugal e o fato de a pandemia estar mais controlada por aqui nos ajudou muito nessa decisão. Agora estamos a só uma horinha de distância e muito mais felizes", escreveu Ewbank.

Ela aproveitou para tranquilizar os fãs que acompanham seu canal de vídeos, dizendo que continuará a gravar mesmo em outro país. "Só preciso me organizar e estabilizar para começarmos as gravações novamente. Vocês vão amar o que tenho programado pra vocês", afirmou.