Apresentador da GloboNews perde memória após acidente: "Já estou bem"

O jornalista Erick Bang, de 40 anos, âncora do "Edição da Meia-Noite" na GloboNews, contou, na última quarta-feira (9), que ficou temporariamente afastado da televisão por ter sofrido um acidente de trânsito. No Twitter, ele também comentou que teve perda de memória momentânea.

O jornalista e apresentador da GloboNews Erick Bang Crédito: Reprodução/ Instagram @dom_bang

"Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase três semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória", escreveu.

Ele retorna ao ar no sábado (12) às 12h30 e na segunda-feira (14) à meia-noite. "Já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá!", completou o recado. A última foto publicada pelo jornalista foi no dia 28 de maio, com a legenda: "A última foto, três horas antes do nada", o que havia deixado seguidores curiosos.

Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase 3 semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória... — Erick Bang (@erickbang1) June 9, 2021