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Apresentador da GloboNews perde memória após acidente: "Já estou bem"

Erick Bang conta que levou 12 pontos na cabeça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:23

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:23

 O jornalista Erick Bang, de 40 anos, âncora do "Edição da Meia-Noite" na GloboNews, contou, na última quarta-feira (9), que ficou temporariamente afastado da televisão por ter sofrido um acidente de trânsito. No Twitter, ele também comentou que teve perda de memória momentânea.
O jornalista e apresentador da GloboNews Erick Bang
O jornalista e apresentador da GloboNews Erick Bang Crédito: Reprodução/ Instagram @dom_bang
"Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase três semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória", escreveu.
Ele retorna ao ar no sábado (12) às 12h30 e na segunda-feira (14) à meia-noite. "Já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá!", completou o recado. A última foto publicada pelo jornalista foi no dia 28 de maio, com a legenda: "A última foto, três horas antes do nada", o que havia deixado seguidores curiosos.
"E eu achando que você estava de férias. Melhoras!", escreveu uma seguidora como resposta para o jornalista. Bang apresenta o Edição da Meia-Noite desde 2011, e antes de trabalhar na GloboNews foi estagiário do Sistema Globo de Rádio.

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