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"Parceira de vida", Túlio Gadêlha se declara para Fátima no "Encontro"

Programa foi especial para a véspera do Dia dos Namorados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2021 às 12:53

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:53

Nesta sexta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados, o programa "Encontro com Fátima Bernardes" (Rede Globo) foi especial para celebrar a data. Túlio Gadêlha mandou um vídeo surpresa para homenagear a namorada e apresentadora do programa, Fátima Bernardes.
"Sei que vocês conhecem a Fátima apresentadora, e alguns, a Fátima jornalista, mas eu conheço Fátima namorada. Sim, ela é carinhosa, divertida, parceira e muito romântica. Mas ela tem outro lado, por exemplo, não queiram ver esse ser humano com fome, é assustador!", começou o deputado federal.
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha em Paris
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha em Paris Crédito: Reprodução/Instagram Fátima Bernardes
"Eu procuro sempre mantê-la alimentada, para o meu próprio bem. Ela também é uma namorada dominadora, esse pedaço aqui de mim, esse ombro, por exemplo, já é mais dela do que meu. Se a gente senta no sofá junto, a cabeça vem no ombro", continuou.
"Se a gente deita para dormir, vem a cabeça nesse ombrinho. Inclusive, já ofereci o outro (ombro) para ela, mas ela não quer saber. Só queria dizer para essa mulher, para a minha Mulher-Gato, para minha Mulher Maravilha, para a minha matuta de São João, para a minha Power Ranger azul, para a minha ciclista, minha parceira de remo e minha parceira de vida."
"Eu te amo, te amo muito e te amo muito também", completou. "Eu também te amo muito", respondeu a jornalista. "Não sei nem o que falar gente", continuou emocionada. "Ele que me aguarde com o 'ombrinho' dele", brincou a apresentadora.
Para também falar sobre a data especial, os convidados do programa foram a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, e seu namorado o também cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. O casal fará uma live especial de dia dos namorados.
Os dois estão juntos há mais de dois anos e ficaram noivos em fevereiro. Eles dizem que a ideia de estarem juntos nesta data, fazendo o que gostam, foi quase automática. "As coisas aconteceram tão naturalmente", diz Maiara em entrevista à reportagem. "Já é do nosso dia a dia cantar juntos."
"A nossa união veio da música, a música nos uniu", completa Fernando. "Agora com o lance da pandemia, tivemos um pouco mais de tempo para isso. A pandemia facilitou nesse caso."

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