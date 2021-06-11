Juliette confirma presença em live de Wesley Safadão com Alceu Valença

A campeã do "BBB 21", Juliette Freire confirmou sua presença no São João de Campina Grande/PB, mesmo que on-line. A advogada e maquiadora anunciou em seu Instagram, nesta quinta-feira (10), que estará na live de Wesley Safadão em sua cidade natal, na Paraíba.

A live irá acontecer dia 19 de junho, e contará também com a presença do cantor e compositor Alceu Valença, 74. "Minha gente, vocês já sabem que o mês de junho é o meu xodó e eu, como boa paraibana, espero o ano inteiro para que chegue essa época linda", começou.

A campeã do BBB 21, Juliette Freire Crédito: Globo/João Cotta

"Dessa vez, infelizmente vai ser diferente, não vamos estar juntinhos. Mas vai ter forró do mesmo jeito, cada um na sua casa. Afasta o sofá, faz uma comida de milho e curte o São João", continua a maquiadora.

"Eu recebi o convite de uma pessoa que sou fã, para participar de um projeto lá na minha terra, Campina Grande, onde já estive por vários anos curtindo os shows dele, o tal do Wesley Safadão. Eu vou voltar à minha terra em grande estilo", afirma a paraibana.

"Com coração cheio de gratidão e amor, e com vontade de fazer uma festa bem linda para vocês assistirem de casa. Vou logo adiantar que estarei com ninguém mais, ninguém menos que Alceu Valença", encerra Juliette.