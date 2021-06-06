Nasce Lilibet Diana, filha de Meghan Markle e príncipe Harry

Príncipe Harry e Meghan Markle, o duque e a duquesa de Sussex, em evento em Londres, em 2018 Crédito: Reuters/Folhapress

Nasceu a filha do príncipe Harry, 36, e de Meghan Markle, 39, de acordo com o site Page Six. O nome escolhido foi Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, uma homenagem à rainha Elizabeth 2 e à falecida princesa Diana.

"É com grande alegria que o príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas à sua filha, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor ao mundo," diz um comunicado do secretário de imprensa do Duque e Duquesa de Sussex.

"Tanto a mãe como a criança estão saudáveis e bem e instaladas em casa", reforça o comunicado. Segundo o site, o bebê nasceu na última sexta-feira (4), às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital, em Santa Barbara, na Califórnia.

Meghan Markle e príncipe Harry planejavam ter sua filha em sua propriedade em Montecito, na Califórnia. O casal revelou na entrevista à Oprah Winfrey, 67, que espera por uma menina que nasceria em junho, o início do verão norte-americano.

Meghan e Harry são pais de Archie, 1. Segundo o site Page Six, o bebê é o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vinha desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.