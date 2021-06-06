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Nasce Lilibet Diana, filha de Meghan Markle e príncipe Harry

Criança nasceu na sexta passada (4); mãe e filha passam bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 14:44

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 14:44

Príncipe Harry e Meghan Markle, o duque e a duquesa de Sussex, em evento em Londres, em 2018
Príncipe Harry e Meghan Markle, o duque e a duquesa de Sussex, em evento em Londres, em 2018 Crédito: Reuters/Folhapress
Nasceu a filha do príncipe Harry, 36, e de Meghan Markle, 39, de acordo com o site Page Six. O nome escolhido foi Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, uma homenagem à rainha Elizabeth 2 e à falecida princesa Diana.
"É com grande alegria que o príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas à sua filha, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor ao mundo," diz um comunicado do secretário de imprensa do Duque e Duquesa de Sussex.
"Tanto a mãe como a criança estão saudáveis e bem e instaladas em casa", reforça o comunicado. Segundo o site, o bebê nasceu na última sexta-feira (4), às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital, em Santa Barbara, na Califórnia.

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Meghan Markle e príncipe Harry planejavam ter sua filha em sua propriedade em Montecito, na Califórnia. O casal revelou na entrevista à Oprah Winfrey, 67, que espera por uma menina que nasceria em junho, o início do verão norte-americano.
Meghan e Harry são pais de Archie, 1. Segundo o site Page Six, o bebê é o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vinha desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.
Quando Archie estava uma semana atrasado, a duquesa de Sussex foi leva ao hospital privado de Portland em Londres, onde deu à luz na madrugada do dia 6 de maio de 2019, ao lado de seu marido, Harry.

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