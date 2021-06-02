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Polêmica

Ossos humanos de 10 mil anos são achados perto da mansão de Meghan e Harry

Segundo o Page Six, ossada é de 'jovem adulto'

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2021 às 11:13
A rainha Elizabeth II, o príncipe Harry e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, posam com alguns dos jovens líderes da rainha no Palácio de Buckingham
A rainha Elizabeth II, o príncipe Harry e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, posam com alguns dos jovens líderes da rainha no Palácio de Buckingham Crédito: Reuters/Folhapress
Ossos humanos de mais de 10 mil anos foram encontrados perto da mansão onde moram Meghan Markle, 39, e príncipe Harry, 36, na Califórnia (EUA). As informações são do site Page Six.
De acordo com a publicação, os restos mortais foram achados durante a construção de uma área de paisagismo na última semana em uma estrada próxima ao local.
Agora, a polícia e os investigadores analisam se a ossada pertence a alguém da tribo Chumash, que viveu naquela área por quase 11 mil anos. Também há a expectativa em descobrir se os restos pertencem a um indígena.
A polícia e os investigadores de Santa Barbara afirmam que trata-se de um "jovem adulto". A propriedade em Montecito, na Califórnia, pertencente ao casal, vale em torno dos R$ 80 milhões.
É nesse casarão, aliás, que Meghan e Harry planejam ter seu segundo filho. O casal revelou na entrevista à Oprah Winfrey, 67, que espera por uma menina que deve nascer próximo a junho, o início do verão norte-americano.

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Meghan e Harry são pais de Archie, 1. Segundo o site Page Six, o bebê será o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vem desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.
Quando Archie estava uma semana atrasado, a duquesa de Sussex foi leva ao hospital privado de Portland em Londres, onde deu à luz na madrugada do dia 6 de maio de 2019, ao lado de seu marido, Harry.
"O plano de Meghan era ter um parto em casa com Archie, mas você sabe o que dizem sobre planos quase perfeitos. No fim, os médicos dela a aconselharam a ir para um hospital e tudo que importava para ela era dar à luz em segurança", disse uma fonte próxima à família real, ao Page Six.
"Mas agora ela tem uma casa linda na Califórnia. É um cenário lindo para dar à luz sua menininha", completou.
Eles compraram a mansão após renunciarem ao título de membros sênior da família real britânica e se mudarem para os EUA. A casa fica próxima ao Cottage Hospital em Santa Barbara, também na Califórnia, que foi eleito um dos melhores hospitais dos EUA.

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