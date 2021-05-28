AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Emma Thompson lembra que príncipe William negou beijo em cerimônia real

Atriz contou que continuou fã dele mesmo após o ocorrido

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 13:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2021 às 13:14
A atriz Emma Thompson em cena do filme 'Cruella'
A atriz Emma Thompson em cena do filme 'Cruella' Crédito: Laurie Sparham/Divulgação
A atriz britânica Emma Thompson, 62, contou em uma conversa com a atriz Emma Stone, 32, que pediu para beijar o Príncipe William, 38, durante uma cerimônia real na Inglaterra, mas teve seu pedido negado pelo monarca, mesmo após o episódio ela falou que chegou a escrever uma "carta de fã" para ele.
Thompson, que co-estrela o filme "Cruella" (2021) que chega hoje ao Disney+, relembrou o episódio em entrevista ao The Jonathan Ross Show. Ela detalhou o encontro, que ocorreu no Palácio de Buckingham, em 2018, quando ela recebeu do príncipe a honraria de Dama Comandante da Ordem do Império Britânico.
"Eu amo o príncipe William. Eu o conheço desde que ele era pequeno, e nós apenas ríamos um para o outro. Eu disse, 'Eu não posso beijar você, posso?' E ele respondeu: 'Não, não!'", contou ela. O protocolo da realeza britânica não permite demonstrações de afeto em público.
Apesar disso, a atriz, vencedora do Oscar, o elogiou: "Ele foi absolutamente fantástico. Escrevi para ele uma carta de fã, depois. Seu rosto e linguagem corporal, ele é tão gentil e generoso com todo mundo. Eu o conheço desde pequeno. Sempre gostei dele", começou.
"Eu não conseguia acreditar no quão alto ele ficou. Eu disse: 'Acho melhor não te beijar', e ele respondeu: 'Provavelmente é melhor não'. Então, perguntei sobre ele e ele me disse: 'Por favor, pare de falar sobre mim, isso é sobre você'. Que homem bom!", concluiu.

Veja Também

Príncipe Harry relata abuso de drogas e negligência da família com Meghan

BBC pede desculpas por entrevista com princesa Diana obtida por meio de mentiras

Príncipe William recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Família Real Britânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção de café conilon
ES concentra 69% da área cultivada de café conilon do Brasil
Kart Rental
Evento de Kart Rental movimenta Vitória no início de agosto
Imagem de destaque
Levante: conheça os benefícios da planta e aprenda a preparar o chá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados