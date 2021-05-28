Emma Thompson lembra que príncipe William negou beijo em cerimônia real

A atriz Emma Thompson em cena do filme 'Cruella' Crédito: Laurie Sparham/Divulgação

A atriz britânica Emma Thompson, 62, contou em uma conversa com a atriz Emma Stone, 32, que pediu para beijar o Príncipe William, 38, durante uma cerimônia real na Inglaterra, mas teve seu pedido negado pelo monarca, mesmo após o episódio ela falou que chegou a escrever uma "carta de fã" para ele.

Thompson, que co-estrela o filme "Cruella" (2021) que chega hoje ao Disney+, relembrou o episódio em entrevista ao The Jonathan Ross Show. Ela detalhou o encontro, que ocorreu no Palácio de Buckingham, em 2018, quando ela recebeu do príncipe a honraria de Dama Comandante da Ordem do Império Britânico.

"Eu amo o príncipe William. Eu o conheço desde que ele era pequeno, e nós apenas ríamos um para o outro. Eu disse, 'Eu não posso beijar você, posso?' E ele respondeu: 'Não, não!'", contou ela. O protocolo da realeza britânica não permite demonstrações de afeto em público.

Apesar disso, a atriz, vencedora do Oscar, o elogiou: "Ele foi absolutamente fantástico. Escrevi para ele uma carta de fã, depois. Seu rosto e linguagem corporal, ele é tão gentil e generoso com todo mundo. Eu o conheço desde pequeno. Sempre gostei dele", começou.